Japan-Tag 2023 Düsseldorf: Tipps zur Anfahrt – so findet ihr stressfrei mit Bus, Bahn und Auto zum Fest

Zum 20. Japan-Tag im Mai in Düsseldorf werden rund 600.000 Menschen erwartet. Bei einem solchen Großevent wird die Stadt buchstäblich auf den Kopf gestellt. Wie gelingt die Anreise am bequemsten – und worauf gilt es zu achten? Hier findet ihr alle Tipps und Infos zum großen Kulturfest am Rhein.

Japan-Tag 2023 Düsseldorf am 13. Mai – Feuerwerk, Programm, Tickets

Am 13. Mai lädt Düsseldorf wieder zum größten japanischen Kultur- und Begegnungsfest Europas. Die Gäste erwartet an der Rheinuferpromenade ein breitgefächertes Angebot aus Musik, Tanz und Kulinarik sowie zahlreiche Informations- und Mitmachstände. Auch auf einigen Bühnen wird die traditionelle Kultur Japans sowie moderne Pop-Kultur und typische Sportarten des Landes vorgestellt. Zum krönenden Abschluss startet das traditionelle Feuerwerk. Weitere Infos zum Japan-Tag in Düsseldorf 2023, wann das Feuerwerk stattfindet und welche Programmhighlights auf euch warten, erfahrt ihr hier.

Japan-Tag 2023 Düsseldorf: Anfahrt mit Auto – wo kann man am besten parken?

Generell gilt: Die Anreise per Bus und Bahn sollte dem Auto vorgezogen werden, denn die Stadt wird erfahrungsgemäß extrem voll sein. Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, sollte so früh wie möglich eintreffen. Die Stadt kann über die A3, A44, A46, A52, A57, A59 und A524 erreicht werden.

Geparkt werden kann am besten in den Parkhäusern rund um den Hauptbahnhof, um dann bequem in die Innenstadt zu Fuß oder per Bahn zu gelangen. Natürlich gibt es auch unmittelbar in der Innenstadt zahlreiche Parkhäuser und Parkplätze – etwa am Apollo, in den Schadow Arkaden, am Grabbeplatz und in der Tiefgarage Altstadt Rheinufer.

Beachtet, dass das Parken dort bis zu vier Euro die Stunde kosten kann. Für weitere Infos, wo man in Düsseldorf auch am Japan-Tag 2023 gut und günstig parken kann, erfahrt ihr hier.

Kostenfrei kann am 13. Mai im Provinzial-Mitarbeiterparkhaus in Düsseldorf-Wersten am Hohensandweg 41 geparkt werden. Das Parkhaus befindet sich in der Nähe der A46-Ausfahrt Wersten. Von dort geht es mit der U-Bahn von der Haltestelle Werstener Dorfstraße bis zur Heinrich-Heine-Allee in die Innenstadt. Hier findet ihr alle Parkhäuser in Düsseldorf im Überblick.

Alternativ könnt ihr verschiedene „Park and Ride“-Möglichkeiten auf der anderen Rheinseite in Oberkassel und Niederkassel nutzen, um abends beim Verlassen des Festes nicht im Stau festzusitzen.

Japan-Tag 2023 Düsseldorf: Anreise mit Bahn

Am bequemsten reist es sich am Japan-Tag mit der Bahn, denn hier fällt die listige Suche nach einem Parkplatz weg. Die Innenstadt ist vom Hauptbahnhof aus gut zu Fuß zu erreichen – plant hier ungefähr 15 bis 20 Gehminuten zum Rhein ein. Tipp: Der Fußmarsch lohnt sich, denn die Route führt durch Little Tokyo an der Immermannstraße und Oststraße vorbei. Für Müßiggänger ist die Innenstadt vom Hauptbahnhof aus auch per U-Bahn zu erreichen. In drei Fahrminuten erreicht ihr die Haltestelle Heinrich-Heine-Allee direkt in der Innenstadt.

Im Mai gilt bereits das bundesweite 49-Euro-Ticket: günstiger und praktischer geht es für Anreisende also kaum. Beachtet dennoch, dass es an Hochzeiten zu Verspätungen und vollen Zügen kommen kann. Fahrt daher auch hier frühzeitig mit der Bahn an, um Menschenansammlungen zu entgehen.

Japan-Tag 2023 Düsseldorf: Anreise mit Bus

Unmittelbar neben dem Hauptbahnhof befindet sich der zentrale Busbahnhof an der Worringer Straße. Von dort aus gelangt ihr zu Fuß oder mit dem ÖPNV innerhalb weniger Minuten zum Kulturfest. Informiert euch hier, welche Busse wann den zentralen Busbahnhof anfahren. Das Fernbusunternehmen Flixbus bietet beispielsweise deutschlandweit viele Busverbindungen von Hamburg, Berlin, München, Frankfurt oder Stuttgart nach Düsseldorf an.

