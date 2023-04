Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Das Programm ist da – das sind die Highlights!

Am 13. Mai ist es wieder soweit: Düsseldorf zelebriert den Japan-Tag und hunderttausende Menschen feiern in der Stadt und auf der Rheinpromenade mit. Am 27. April wurde nun endlich auch das offizielle Programm veröffentlicht. Wir leiten euch durch die Highlights.

Bunte Cosplay-Kostüme, lautstarke Taiko-Trommelkonzerte, J-Pop-Konzerte und Karaoke, unzählige bunte Stände an der Rheinpromenade und eine ganze Stadt im Japan-Fieber: Der Japan-Tag in Düsseldorf hat sich längst zu einer der größten und wichtigsten Feierlichkeiten der Stadt gewandelt.

>> Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Programm, Highlights, Feuerwerk – alle Infos <<

Auf diese Programm-Highlights dürft ihr euch in diesem Jahr besonders freuen:

Japan-Tag 2023: Manga, Anime und japanische Antiquitäten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Japan-Tag Düsseldorf (@japantag_duesseldorf)

Bereits ab 10 Uhr öffnen die zahlreichen Stände an der Reuterkaserne. Bis 18 Uhr könnt ihr hier hervorragend bummeln und den tollen Blick auf den Rhein genießen.

Wann? 10 bis 18 Uhr

10 bis 18 Uhr Wo? Reuterkaserne

Japan-Tag 2023: Samurai-Heerlager und Kyudo-Bogenschießen

Auch das Samurai-Heerlager am Platz des Landtags und auf der Wiese vor dem Landtag öffnet seine Pforten für Neugierige bereits um 10 Uhr. Wer sich am Japan-Tag in Düsseldorf selbst mal als Bogenschütze probieren will, ist hier jederzeit herzlich willkommen. Zusätzlich locken zahlreiche Gastronomie-Stände.

Wann? 10 bis 18 Uhr

10 bis 18 Uhr Wo? Landtag

>> Japan-Tag in Düsseldorf: Tipps zur Anfahrt – so findet ihr stressfrei mit Bus, Bahn und Auto zum Fest <<

Japan-Tag 2023: Manga-Workshops im Wacom Experience Center im Medienhafen

Ihr zeichnet gerne oder wollt es lernen? Dann nichts wie hin zum Manga-Workshop am Medienhafen! Im Wacom-Shop (Zollhof 13) könnt ihr bei entspannten J-Pop-Sounds die hohe Kunst der Manga-Artworks lernen – insgesamt sollen euch dabei sechs Workshops und zwei Manga-Künstler zur Verfügung stehen. Weitere Infos findet ihr auf der Wacom-Homepage oder über den Instagram-Kanal.

Wann? 11.30 bis 18 Uhr

11.30 bis 18 Uhr Wo? Wacom Center am Medienhafen, Zollhof 13

Japan-Tag 2023: Offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller

Die traditionelle Eröffnung vom Japan-Tag 2023 findet von 12 bis 12.30 Uhr auf der Bühne am Burgplatz statt. Beim Anschlagen des Sake-Fasses und mit einer Rede ist auch der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Dr. Stephan Keller, vor Ort. Anschließend treten hier die Taiko-Kids auf (12.40 bis 13 Uhr).

Wann? 12 bis 12.30 Uhr

12 bis 12.30 Uhr Wo? Burgplatz

>> Die besten japanischen Restaurants in Düsseldorf: Ramen, Sushi und Geheimtipps <<

Japan-Tag 2023: Karaoke-Wettbewerb und Siegerehrung

Immer wieder ein großer Spaß: Wer einmal selbst zum Mikro greifen will, der ist auf der Bühne am Johannes-Rau-Platz an der Rheinkniebrücke bestens aufgehoben. Hier geht es von 16.30 bis 18 Uhr zum Karaoke-Wettbewerb mit anschließender Siegerehrung.

Wann? 16.30 bis 18 Uhr

16.30 bis 18 Uhr Wo? Johannes-Rau-Platz

Japan-Tag 2023: Preisverleihung des Cosplay-Wettbewerbs

Wer sich die schönsten und besten Cosplay-Kostüme des Tages noch einmal ansehen will, ist hier richtig: Bei der großen Preisverleihung des Cosplay-Wettbewerbs auf der Bühne am Burgplatz werden die Sieger bekanntgegeben.

Wann? 18 bis 18.10 Uhr

18 bis 18.10 Uhr Wo? Burgplatz

Japan-Tag 2023: Auftritt von Kaho Nakamura

Die japanische Singer-Songwriterin und Synchronstimme von Suzu Naito aus dem noch recht neuen Anime „Belle“ (von „Summer Wars“- und „Mirai“-Regisseur Mamoru Hosoda) erklimmt kurz vor dem Feuerwerk die Bühne am Burgplatz.

Wann? 21.45 bis 22.45 Uhr

21.45 bis 22.45 Uhr Wo? Burgplatz

Japan-Tag 2023: Japanisches Feuerwerk

Zum großen Finale schauen wieder zahlreiche Blicke gen Himmel über Düsseldorf – nach Einsetzen der Dunkelheit erwartet euch dort ein spektakuläres Feuerwerk. 2023 steht das Feuerwerk unter dem Motto „Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel“, gezündet werden die Raketen auf der zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke. Wo ihr die beste Aussicht habt und wo ihr das Feuerwerk noch sehen könnt, erfahrt ihr hier!