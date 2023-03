Ist das schon Hochwasser? Düsseldorfer Rheinpegel schnellt nach oben

Am 20. März steht der kalendarische Frühling an. Wettertechnisch stecken Düsseldorfer allerdings noch immer im Winter fest. Anfang März wurde die Stadt am Rhein sogar noch von einem Schnee-Chaos heimgesucht. Auch wenn die Straßen nicht lange weiß blieben, so blieben sie zumindest nass. Und der Dauerregen schlägt sich auch auf dem Rhein nieder.

Insbesondere von Freitag auf Samstag (11. März) schnellte der Wasserstand des Rheins in Düsseldorf rasant in die Höhe. Laut der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSW) lag der Pegel am Freitagmorgen (10. März) noch bei 1,84 Metern und stieg bis Samstagmorgen auf 3,30 Meter an – ein Plus von 1,46 Metern binnen 24 Stunden.

Düsseldorfer Rheinpegel: Ab wann ist von Hochwasser die Rede?

Am Sonntag wurde ein Pegel von 3,87 Metern gemessen. Am Montag schnellte der Rheinpegel in Düsseldorf dann auf 3,97 Meter nach oben. Erst zum Dienstag (14. März) gab es einen kleinen Rückgang. Der Pegel ist um 15 Zentimeter auf 3,82 Meter gesunken. Ist das schon Hochwasser?

Laut den Stadtwerken Düsseldorf noch lange nicht. Erste Maßnahmen werden erst ab 6,40 Metern eingeleitet. Findet während eines Hochwassers gerade die Rheinkirmes statt, so werden die Versorgungsstationen auf den Oberkasseler Rheinwiesen entfernt „und die dazugehörigen Muffenlöcher wasserdicht verschlossen werden, um Beschädigungen zu verhindern“, so die Stadtwerke. „Bei 7,10 Metern ist bereits die Hochwassermarke 1 erreicht, was zu ersten Einschränkungen für die Rheinschifffahrt führt“, heißt es weiter. „Ab einem Pegelstand von 7,20 Metern werden Teile der flussnahen Straßenbeleuchtung in Urdenbach abgeklemmt“, so die Stadtwerke. Über weitere Maßnahmen bei noch höheren Pegelständen informieren die Stadtwerke hier.

