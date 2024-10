Am Donnerstag (24. Oktober) wird ein 39-jähriger Mann dem Haftrichter vorgeführt, nachdem am Mittwoch (23. Oktober) an einer Tankstelle für 120 Euro getankt und anschließend ohne zu bezahlen geflohen ist. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, während der Fahrer versuchte, über Geh- und Fahrradwege zu entkommen. Doch der Tankbetrug war nicht die einzige Straftat, die ihm zur Last gelegt wird.

Polizei beobachtet mehrere Straftaten

Zivilbeamte des Einsatztrupps Süd hatten zuvor einen Mann beobachtet, der an einem Audi in Mörsenbroich die Kennzeichen wechselte. Bei näherer Betrachtung erkannten die Polizisten den 39- Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Als er ins Fahrzeug stieg und losfuhr, entschieden sich die Beamten, das Auto weiter zu beobachten. Auf dem Beifahrersitz saß ein 19-jähriger Deutscher.

An einer Tankstelle an der Brehmstraße betankte der 39- Jährige den Audi und fuhr ohne zu bezahlen davon. Der Einsatztrupp forderte Verstärkung an, die sofort die Verfolgung aufnahm. Während der Flucht überfuhr der Mann eine rotzeigende Ampel und wich verkehrsbedingt auf angrenzende Fahrradwege und Bürgersteige aus. Als er schließlich auf dem Bürgersteig nicht mehr weiterkam, setzte er seine Flucht zu Fuß fort, gefolgt von seinem Beifahrer.

Die Polizisten konnten beide Männer stellen, obwohl der 19- Jährige versuchte, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Beamten zwei Druckverschlusstütchen, die vermutlich mit Kokain und Amphetamin gefüllt waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Audi als gestohlen gemeldet waren. Zudem entdeckten die Beamten zwei griffbereite Messer in der Mittelkonsole des Fahrzeugs sowie weitere gestohlene Kennzeichen, Einbruchswerkzeug, ein Überbrückungsgerät, eine Pumpe zum Abpumpen von Kraftstoffen und Schlüsselrohlinge zum Öffnen von Fahrzeugen. Auch ein Päckchen Haschisch, das dem 39-Jährigen zugeordnet werden konnte, wurde gefunden. Zusätzlich ist der 39-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

