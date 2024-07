„Invictus Germany“: Besonderes Sportfest feiert Premiere in Düsseldorf

Im letzten Jahr kamen die Invictus Games im September erstmals nach Deutschland und feierten ihre Premiere in Düsseldorf. Knapp zehn Monate später flammt nun der Invictus-Spirit mit der Nachfolger-Veranstaltung „Invictus Germany“ wieder auf. So findet von Freitag bis Sonntag (26. bis 28. Juli) die erste Ausgabe des besonderen Sportfestivals im Castello Düsseldorf statt.

Mit dem Event soll erneut die einzigartige Idee der internationalen Invictus Games verbreitet und fortgeführt werden. Darüber hinaus soll auch das Bewusstsein für die Relevanz von Sport in der Rehabilitation weiter gestärkt werden. Alles was ihr zur Sportveranstaltung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was ist „Invictus Germany“?

„Invictus Germany“ stellt Menschen in den Mittelpunkt, die durch ihren Dienst für ihr Land die Freiheit und Sicherheit aller gewährleisten. Diese Soldatinnen und Soldaten sowie Angehörige von Blaulichtorganisationen, aber auch deren Familien, verdienen im Sinne des Invictus Spirits die Unterstützung aller für ihre Rehabilitation. Familienangehörige und Freunde leisten dabei einen wichtigen Beitrag für einen Neuanfang und stehen dabei selbst vor großen Herausforderungen. Daher werden sie bei „Invictus Germany“ ebenfalls für ihre Leistungen gewürdigt und mit einbezogen.

Wann finden die Spiele in Düsseldorf statt?

Die Spiele werden am Freitag, den 26. Juli, feierlich eröffnet. Im Rahmen des Events findet zudem eine Diskussion zum Thema „Inklusion und Rehabilitation“ statt, die am Samstagmorgen ihren Abschluss findet.

Am Samstag und Sonntag messen sich dann rund 250 Teilnehmer aus acht verschiedenen Nationen in vier verschiedenen Sportarten im sportlichen Wettkampf. Neben dem Gastgeberland Team Deutschland sind Athleten aus Belgien, Estland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, der Ukraine und den USA mit dabei. Außerdem werden Mitglieder deutscher Blaulichtorganisationen zu den Teilnehmern gehören. Sie treten in den Sportarten Tischtennis, Indoor Rudern, Sitzvolleyball und Spinning an.

Die Wettkämpfe im Castello Düsseldorf beginnen am Samstag um 10.30 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung und gehen bis etwa 19 Uhr. Am Sonntag, dem Abschlusstag, geht es um 9 Uhr los, bevor die erste Ausgabe des „Invictus Germany“ Sportfestivals gegen 16 Uhr zu Ende geht. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, somit werden keine Eintrittskarten benötigt.

Wie komme ich zum Castello in Düsseldorf?

Für Autofahrer stehen die Parkplätze P5 (Sportpark Niederheid, Nürnberger Straße) mit etwa 425 Stellplätzen sowie P3 (Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße) mit circa 411 Stellplätze zur Verfügung.

Die Adresse des Castellos: Karl-Hohmann-Straße 1, 40599 Düsseldorf

Wer hingegen mit dem ÖPNV anreist, nimmt von Benrath aus die Buslinie 789 bis zur Haltestelle Briedestraße. Von dort aus sind es nur einige Meter bis zur Halle. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof könnt ihr die Station Reisholz S unter anderem mit der S6 erreichen, von dieser sind es ebenfalls nur wenige Schritte bis zum Castello sind. Zudem bringt euch auch der Metrobus M1 in Richtung Benrath S zur Haltestelle Düsseldorf-Reisholz S.