Von Freitag bis Sonntag (26. bis 28. Juli) fand im Castello Düsseldorf die erste Ausgabe des Sportfestes „Invictus Germany“ statt. Mit dabei waren 250 Teilnehmer, welche von rund 2000 Zuschauern angefeuert wurden. Nach einem informativen Podium am Freitag sowie Samstagvormittag zum Thema „Inklusion und Rehabilitation“ gingen die Sportler nach der feierlichen Eröffnung am Samstag und Sonntag in den Disziplinen Tischtennis, Indoor Rudern, Sitzvolleyball und Spinning an den Start. Acht Nationen sowie Mitglieder der Blaulichtorganisationen nahmen am Invictus Germany Sportfestival teil.

Laut dem Veranstalter waren die Wettkämpfe von guter Stimmung und emotionalen Momenten geprägt. Unter den Teilnehmenden, die sich bei den Wettkämpfen gegenseitig anfeuerten und zwischendurch rege austauschten, waren sowohl neue Invictus-Teilnehmer als auch Sportler, die bereits bei vergangenen Invictus Games mitgemacht haben. Mehr zu der vergangenen Ausgabe, welche von royalem Besuch aus England begleitet wurden, lest ihr hier.

Düsseldorfer OB und Veranstalter ziehen positives Fazit

„Mit dem ersten ‚Invictus Germany‘ Sportfestival im Castello haben wir knapp ein Jahr nach den emotionalen ‚Invictus Games Düsseldorf 2023‘ eine weitere außergewöhnliche Veranstaltung in der Landeshauptstadt erlebt. Die Sportstadt Düsseldorf hat dabei erneut gezeigt, dass das olympische Motto ,Dabei sein ist alles‘ auch und gerade für Sportlerinnen und Sportler mit Handicap in der Landeshauptstadt gilt. Das Wochenende hat den Invictus-Gedanken noch einmal auf nachhaltige Art und Weise aufgenommen und erneut mit bleibenden Eindrücken geprägt“, sagt Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf in einer Pressemitteilung.

„Zehn Monate nach den bewegenden ‚Invictus Games Düsseldorf 2023‘ haben wir die Legacy begonnen. Mit dem ‚Invictus Germany‘ Sportfestival haben wir eindrucksvoll gezeigt, dass wir weiter all den Menschen, die sich für unsere Sicherheit und Freiheit in besonderem Maße einsetzen, unsere Aufmerksamkeit und Ehrung schenken. Es waren bewegende Tage im Castello und der Erfolg die überwältigende Resonanz aller Beteiligten zeigt uns: Der Invictus-Spirit ,must go on‘“, ergänzt Michael Brill, CEO von Veranstalter D.LIVE.

Stefan Huss, Team-Manager von „Invictus Germany“, fügt abschließend hinzu: „Es ist unglaublich wertvoll, dass nach den ‚Invictus Games Düsseldorf 2023‘ nun weitergemacht wird. Das Event hat eine familiäre Atmosphäre geschaffen und der Austausch zwischen den Sportlerinnen und Sportlern ist großartig. Es bietet eine wunderbare Gelegenheit, ein neues Ziel vor Augen zu haben und die persönlichen Grenzen zu erweitern. Und die vielen internationalen Teilnehmer zeigen, dass Invictus Germany auch über unsere Grenzen hinaus Anklang gefunden hat.“