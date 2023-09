Kommt Meghan doch nicht nach Düsseldorf? Verwirrung um Auftritt bei den Invictus Games

Royaler Besuch in der NRW-Landeshauptstadt: Bereits zum Start der Invictus Games 2023 am Samstag, 9. September, präsentiert sich Prinz Harry samt prominentem Gefolge am Rathaus und bei der Eröffnungsshow in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Seine Frau Meghan sollte später dazustoßen und einen Auftritt bei der Abschlussfeier am 16. September haben – doch das scheint nun auf der Kippe zu stehen.

>> Invictus Games 2023 in Düsseldorf mit Rita Ora und Macklemore: Termine, Tickets, Gäste <<

Grund der Verwirrung: Auf der Webseite der Invictus Games wurde ursprünglich angekündigt, dass Meghan gemeinsam mit der Moderatorin Hadnet Tesfai die Geschichten der kriegsversehrten Wettkämpfer und deren Familien zum Finale der Spiele in der Merkur Spiel-Arena vorstellen sollte. Der Absatz rund um die persönliche Moderation der Herzogin wurde aber nachträglich entfernt – und nun kocht die Gerüchteküche.

Kommt Meghan überhaupt nach Düsseldorf? Gibt es Probleme in der Organisation vom großen Abschlussevent? Oder war es einfach nur eine Fehlinformation, wie ein Sprecher gegenüber t-online bestätigt hat?

Meghan in Düsseldorf: Hinweis auf eine Fehlinformation

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Meghan Markle (@meghan.markle.official)

Auf der deutschsprachigen Seite der Invictus Games findet sich aktuell dieser Hinweis: „Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Teilnehmenden in einer Rede für ihren Einsatz danken. Hadnet Tesfai wird dann ein Segment moderieren, in dem Wettkämpferinnen und Wettkämpfer anrührend erzählen, was für sie Heimat bedeutet.“ Darauf soll dann die Abschlussrede von Prinz Harry folgen.

Eine weitere Antwort eines Invictus-Games-Sprechers ging an die Rheinische Post: „Nach Rücksprache mit der Archewell-Foundation darf ich Ihnen mitteilen, dass mir keine Einzelheiten über an der Abschlusszeremonie beteiligten Personen vorliegen. Sobald ich hier seriöse Informationen habe, werden wir diese bekannt geben.“

Das klingt wiederum etwas zurückhaltender. Könnte also doch etwas mehr dahinter stecken, als nur eine Fehlinformation?

>> Invictus Games Finale am 16. September in Düsseldorf mit Superstar Rita Ora – alle Infos <<

Bis der Auftritt von Meghan geklärt ist, konzentrieren sich Royal-Fans in Düsseldorf erstmal auf das Erscheinen von Prinz Harry am Samstag: Um 15 Uhr soll der Duke of Sussex am Rathaus in Düsseldorf vorbeischauen, um sich im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen. Begleitet wird er von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sowie Delegationen der 21 Teilnehmernationen.

Die sechste Ausgabe der Invictus Games läuft vom 9. bis einschließlich 16. September. Zum großen Finale hat sich auch Superstar Rita Ora angekündigt.