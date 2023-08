Invictus Games 2023 in Düsseldorf: Superstar Rita Ora tritt bei Abschlussfeier auf – Tickets noch verfügbar!

Der Promi-Katalog der Invictus Games in Düsseldorf füllt sich weiter: Nachdem mit Rapper Macklemore bereits ein Star-Act für die Eröffnungsshow am 9. September bekanntgegeben wurde, tritt niemand geringeres als Rita Ora zum Finale am 16. September auf die Bühne. Für den internationalen Popstar ist es nicht der erste Besuch in Düsseldorf.

Mit ihrem im Juli veröffentlichten Album „You & I“ und Songs wie „You Only Love Me“ und „Praising You“ steht Rita Ora weit vorne in den Charts. Am Samstag, dem 16. September 2023, könnt ihr die Grand Dame des Pop live in Düsseldorf erleben: Sie wurde als Stargast der Abschlussfeier der Invictus Games in der Merkur Spiel-Arena bestätigt, wo sie einige ihrer bekanntesten Songs zum Besten geben soll.

Im Vorjahr war Rita Ora bereits im Rahmen der MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf unterwegs – hier moderierte die 32-Jährige an der Seite ihres Ehemanns, Star-Regisseur Taika Waititi, im PSD Bank Dome. Zudem besuchte sie die Düsseldorfer Altstadt und das Rathaus, um sich dort mit einer Unterschrift im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen.

Wie bereits zur Eröffnung am 9. September, wird auch das großen Finale vom Moderatoren-Duo Hadnet Tesfai und Steven Gätjen begleitet. Die „Closing Ceremony“ soll um 20 Uhr starten.

Invictus Games 2023 Closing Ceremony mit Rita Ora: Gibt es noch Tickets?

Auf der Seite der Invictus Games könnt ihr weiterhin Tickets für die Closing Ceremony am 16. September und den Auftritt von Rita Ora erwerben. Kostenpunkt: ab 29 Euro.

Invictus Games in Düsseldorf: Eintritt zu den Spielen ist kostenlos

Die Invictus Games sind die Sportspiele für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Der Eintritt zu den Spielen ist für die Zuschauer kostenlos und eine Registrierung nicht erforderlich. Austragungsort der Spiele sind die Sportanlagen rund um die Merkur Spiel-Arena. Die Wettkämpfe im Indoor-Rudern, Bankdrücken, Sitzvolleyball, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby und Tischtennis werden auf der großen Multifunktionsbühne der Arena ausgetragen.

Die Leichtathletinnen und Leichtathleten treten im benachbarten Stadion an, die Schwimmwettbewerbe werden im Rheinbad ausgetragen, während die Radfahrerinnen und Radfahrer auf dem Messe-Parkplatz ihre Runden drehen. Die Wettbewerbe im Bogenschießen finden auf einer eigenen Anlage nördlich der Arena statt. Alle Sportanlagen sind fußläufig erreichbar. Weitere Infos findet ihr auf invictusgames2023.de.