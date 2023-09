Invictus Games 2023 in Düsseldorf: Finale mit Superstar Rita Ora und Sam Ryder am Samstag

Der Promi-Katalog der Invictus Games 2023 in Düsseldorf füllt sich weiter: Nachdem mit Rapper Macklemore bereits ein Star-Act für die Eröffnungsshow am 9. September die Bühne betrat, kommt niemand geringeres als Rita Ora zum Finale am 16. September in die Merkur Spiel-Arena. Für den internationalen Popstar ist es nicht der erste Besuch in Düsseldorf. Was außerdem für die Abschlusszeremonie geplant ist.

Rita Ora kommt nach Düsseldorf

Im Vorjahr war Rita Ora bereits im Rahmen der MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf unterwegs – hier moderierte die 32-Jährige an der Seite ihres Ehemanns, Star-Regisseur Taika Waititi, im PSD Bank Dome. Zudem besuchte sie die Düsseldorfer Altstadt und das Rathaus, um sich dort mit einer Unterschrift im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen.

Am Samstag, dem 16. September 2023, könnt ihr die Grand Dame des Pop live in Düsseldorf erleben: Sie wurde als Stargast der Abschlussfeier der Invictus Games insgesamt sechs ihrer Hit-Songs performen.

Sänger Sam Ryder kommt zur Abschlusszeremonie

Mitten während den Games bestätigten die Veranstalter einen weiteren Act der Abschlusszeremonie: Der britische Sänger und Zweitplatzierte des „ESCs“ 2022 Sam Ryder wird auf die große Bühne treten. Wahrscheinlich wird er seinen „ESC“-Hit „Space Man“ performen.

Closing Ceremony der Invictus Games 2023: Programm, Ablauf, Einlass

Wie bereits zur Eröffnung am 9. September, wird auch das großen Finale vom Moderatoren-Duo Hadnet Tesfai und Steven Gätjen begleitet. Die „Closing Ceremony“ soll um 20 Uhr starten.

Einlass Außenbereich : 18 Uhr

: 18 Uhr Einlass Arena : 19 Uhr

: 19 Uhr Beginn : 20 Uhr

: 20 Uhr Ende:19.30 Uhr

Ablaufplan:

Einmarsch der 21 Nationen

Grußworte von Ted Colbert III, „Boeing“

Moderatorenteam der Show: Hadnet Tesfai und Steven Gätjen

Auftritt von Sam Ryder

Schlussrede von Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Lebensgeschichten mit zwei Teilnehmenden, moderiert von Hadnet Tesfai

Rede von Prince Harry, Duke of Sussex

Auftritt von Rita Ora

Ob Herzogin Meghan auf der Bühne der Closing Ceremony stehen wird, ist bislang noch unklar.

Gibt es noch Tickets?

Auf der Seite der Invictus Games könnt ihr weiterhin Tickets für die Closing Ceremony am 16. September und den Auftritt von Rita Ora erwerben. Kostenpunkt: ab 36 Euro.

Eintritt zu den Invictus Games ist kostenlos

Die Invictus Games sind die Sportspiele für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Der Eintritt zu den Spielen ist für die Zuschauer kostenlos und eine Registrierung nicht erforderlich. Austragungsort der Spiele sind die Sportanlagen rund um die Merkur Spiel-Arena. Weitere Infos findet ihr auf invictusgames2023.de.

