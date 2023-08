Invictus Games 2023 in Düsseldorf mit Rita Ora und Macklemore: Termine, Tickets, Gäste

Seit 2014 treten kriegsversehrte Soldaten bei den Invictus Games an und stellen ihr athletisches Können unter Beweis. Im September kommt die Sportveranstaltung zum ersten Mal nach Deutschland. Zusammen mit der Bundeswehr bringt die Stadt Düsseldorf das Event nach Nordrhein-Westfalen. Alle wichtigen Informationen rund um die Wettkämpfe, die Gäste und Eintrittskarten haben wir hier für euch zusammengefasst.

Was sind die Invictus Games 2023 in Düsseldorf?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

Bei den Invictus Games handelt es sich um einen paralympischen Sportwettkampf für ehemalige Soldaten, die bei Einsätzen schwere Verletzungen oder Traumata erlitten haben. Die Spiele wurden 2014 zum ersten Mal von Prinz Harry initiiert und finden in diesem Jahr zum sechsten Mal statt.

Der Name des Events setzt sich aus dem lateinischem Wort „invictus“ (unbesiegt) und dem englischen Wort „games“ (Spiele) zusammen. Der Begriff soll für den Kampfgeist der Teilnehmer sowie deren Motivation, im Leben weiterzumachen und sich nicht von erlittenen Geschehnissen definieren zu lassen, stehen.

In zehn verschiedenen Sportarten wird das Können der Kriegsveteranen unter Beweis gestellt. Erstmals als Disziplin mit dabei ist Tischtennis. Daneben werden Wettkämpfe in Bogenschießen, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Rollstuhl-Basketball und Rollstuhl-Rugby, Rudern, Schwimmen sowie Sitzvolleyball ausgetragen.

>>Termine Düsseldorf 2023: die wichtigsten Events und Messen – Rheinkirmes, Konzerte und mehr!<<

Wann finden die Invictus Games 2023 in Düsseldorf statt?

Vom 9. bis 16. September findet die sechste Ausgabe der Sportveranstaltung in Düsseldorf statt.

Invictus Games 2023: Eröffnungsshow in der Merkur Spiel-Arena

Zur Eröffnungsshow am 9. September kommt der amerikanische Rapper Macklemore in die Stadt, um dem Publikum und den Athleten passend zum Start gehörig einzuheizen. Zur Eröffnungsshow werden auch zahlreiche Prominente aus Politik und Gesellschaft erwartet – inklusive Prinz Harry. Moderiert wird die Show von den TV-Größen Hadnet Tesfai und Steven Gätjen.

Los geht’s am 9. September um 18.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. Ermäßigte Tickets sind ab 17 Euro, reguläre Tickets ab 21 Euro erhältlich.

Invictus Games 2023: Abschlussfeier mit Rita Ora

Niemand geringeres als Superstar Rita Ora tritt zum Finale am 16. September auf die Bühne der Merkur Spiel-Arena. Auch das große Finale wird von Hadnet Tesfai und Steven Gätjen moderiert und hält sicher noch einige Überraschungen für euch in Petto. Los geht’s am Samstag ab 20 Uhr, Tickets für die Closing Ceremony und den Auftritt von Rita Ora sind weiterhin ab 29 Euro erhältlich.

>> Invictus Games 2023 in Düsseldorf mit Superstar Rita Ora – alle Infos <<

Wo finden die Invictus Games 2023 in Düsseldorf statt?

Unter dem Motto „A Home Made For Respect“ werden die Invictus Games in der Merkur Spiel-Arena ausgetragen. 55.000 Zuschauer finden in der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf Platz. Zusätzlich werden die Wettkämpfe auch im angrenzenden Sportpark sowie dem Rheinbad ausgetragen.

Neben den Sportveranstaltungen erwartet Besucher ein buntes Programm, welches durch das Projektteam der Invictus Games organisiert wird. Weitere Details dazu werden noch bekannt gegeben.

Gibt es noch Tickets für die Invictus Games 2023 in Düsseldorf?

Tickets für die Eröffnungsfeier am Samstag, den 9. September 2023, und die Abschluss-Show am Samstag, den 16. September 2023, sind im Online-Shop von Ticketmaster erhältlich.

Die Ticketpreise für die Eröffnungsfeier im Überblick:

Standard-Ticket: 21 bis 41 Euro

Kinder (4 bis 16 Jahre): 17 bis 33 Euro

Senioren: 17 bis 33 Euro

Militär: 17 bis 33 Euro

Schüler, Studenten und Azubis: 17 bis 33 Euro

Rollstuhlfahrer inklusive einer Begleitperson: 33 Euro

Polizei/Feuerwehr: 17,01 bis 33 Euro

Die Ticketpreise für die Abschlussshow im Überblick:

Standard-Ticket: 16 bis 36 Euro

Ermäßigtes Ticket: 13 bis 29 Euro

Rollstuhlfahrer inklusive einer Begleitperson: 29 Euro

Sind die Sport-Events der Invictus Games 2023 in Düsseldorf kostenlos?

Eine gute Nachricht vorweg: Ja, die Sportveranstaltungen sind kostenlos. Die Veranstalter schreiben dazu auf ihrer Website: „Dank unserem Official Ticket Partner Amazon können wir freien Eintritt zu allen Sportveranstaltungen währen der Invictus Games Düsseldorf 2023 anbieten.“ Des weiteren seien keine Anmeldungen nötig.

Diese Promis sind bei den Invictus Games in Düsseldorf 2023 dabei

Sowohl zur Eröffnungs- als auch zur Abschiedsfeier werden internationale Musikstars erwartet. Ebenso werden prominente Moderatoren das Publikum durch die beiden Shows führen. Bei der von Hadnet Tesfai und Steven Gätjen moderierten Eröffnungsshow am 9. September in der Merkur Spiel-Arena tritt zum Beispiel Musikstar Macklemore auf die Bühne.

Fans der britischen Königsfamilie dürfen sich auf den Besuch von Prinz Harry freuen. Der Initiator der Invictus Games wird für die Spiele nach Düsseldorf kommen.

Die politische Prominenz dürfte unter anderem mit Frank Walter Steinmeier gedeckt sein. Der Bundespräsident wird bei der Abschlussshow ebenfalls ein paar Worte ans Publikum richten.

Meghan Markle übernimmt Moderation bei Abschlussshow

Und: Auch Meghan kommt im Zuge der Games nach Düsseldorf! Sie moderiert einen Teil der Abschlussshow am 16. September. Wann und wo genau, erfahrt ihr hier. Meghan hatte ihren Harry bereits auf eine Vorveranstaltung zu den Sportwettkämpfen im September 2022 in die Landeshauptstadt begleitet.

Werden die Invictus Games 2023 in Düsseldorf im Fernsehen übertragen?

Konkrete Details zu den Fernsehübertragungen der Invictus Games gibt es noch nicht. Da die Spiele in den vorherigen Jahren jedoch unter anderem von der britischen BBC übertragen wurden, kann bei der Austragung in Düsseldorf durchaus mit einer Berichterstattung eines deutschen Senders gerechnet werden.

Wie kann ich Helfer bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf werden?

Für die diesjährigen Wettkämpfe in Düsseldorf werden 2000 Helfer, unter anderem für den Kartenverkauf, in der Technik, in der Kinderbetreuung und in der Ersten Hilfe, gesucht. Interessierte können sich auf der Website der „Invictus Games“ registrieren und erhalten dort weitere Informationen.

Wer nimmt an den Invictus Games 2023 in Düsseldorf teil?

Bei den Invictus Games werden über 500 Teilnehmer aus 22 verschiedenen Nationen antreten. Zum ersten Mal bei den Spielen dabei sein werden die Staaten Israel, Kolumbien und Nigeria. Somit sind bei den diesjährigen Invictus Games alle fünf Kontinente vertreten.

Einmalig und mit einer Ausnahmegenehmigung der „Invictus Games Foundation“ für das Team Deutschland werden im September auch Wettkämpfer der Polizei und Feuerwehr an den Spielen teilnehmen. Stellvertretend für die Rettungskräfte aus Düsseldorf geht Holger Kunzemann, Standortleiter der Feuer- und Rettungswache in Gerresheim, an den Start. Er tritt in den Sportarten Indoor-Rudern, Kugelstoßen und Rollstuhl-Basketball an.

„Im Laufe unserer Dienstzeit erleben wir im Rahmen unserer Einsätze viele Situationen, die uns sowohl körperlich, vor allem aber auch seelisch belasten. Durch gemeinsame Erfahrungen fühle ich mich ein Stück weit mit den Soldatinnen und Soldaten verbunden“, kommentiert der 45-Jährige seine Teilnahme bei den Invictus Games.

Wann finden die Invictus Games statt?

Die Invictus Games finden in der Regel alle zwei Jahre statt. Während der Corona-Pandemie fielen die Wettbewerbe zuletzt jedoch aus. 2023 gibt es daher nur ein Jahr Abstand zu den letzten Spielen aus 2022.

Wo finden die nächsten Invictus Games statt?

Die auf die Düsseldorfer folgende Ausgabe der Invictus Games findet 2025 in Vancouver und Whistler in Kanada statt.

Wo waren die Invictus Games zuletzt?

In den Vorjahren fanden die Spiele bis auf 2022 bisher nur im englischsprachigem Raum statt. So wurden sie 2014 in London, 2017 in Toronto, 2018 in Sydney und 2022 in Den Haag ausgetragen.

>>„RheinRiff“ in Düsseldorf: Die größte Surfhalle der Welt öffnet im Frühjahr 2023<<