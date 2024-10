In beide Richtungen! A59 zwischen Düsseldorf und Monheim vollgesperrt

Pendler der A59 bei Düsseldorf aufgepasst! Von Montag (14. Oktober), 6 Uhr, bis Samstag (19. Oktober), 17 Uhr, ist die A59 in Fahrtrichtung Leverkusen zwischen den Anschlussstellen Düsseldorf-Garath und Monheim vollgesperrt. Eine Auffahrt auf die A59 in Richtung Leverkusen in den Anschlussstellen Düsseldorf-Garath sowie Richrath ist somit nicht möglich. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Der Rastplatz Berghausen ist bereits ab Freitag (11. Oktober), 20 Uhr, gesperrt.

Sperrungen der A59 ziehen sich bis Ende Oktober

Zudem ist von Montag (21. Oktober), 6 Uhr, bis Samstag (26. Oktober), 17 Uhr, die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Monheim und Düsseldorf-Garath vollgesperrt. Eine Auffahrt auf die A59 in Richtung Düsseldorf in den Anschlussstellen Monheim sowie Richrath ist somit nicht möglich. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Bereits ab Freitagabend (18. Oktober), 20 Uhr, ist der Rastplatz Wolfshagen gesperrt.

Hintergrund: Deswegen wir die A59 bei Düsseldorf gesperrt

Die Autobahn GmbH Rheinland saniert dort die Fahrbahn. Die Sanierungsarbeiten in diesem Streckenabschnitt sind dringend erforderlich. Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden so gering wie möglich zu halten, wird die Sanierung bewusst in die verkehrsärmeren Herbstferien verlegt.

