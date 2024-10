Immer mehr Menschen in NRW leben in ihrem Zuhause alleine. So waren zum Zensusstichtag am 15. Mai 2022 von den gut 8,66 Millionen Privathaushalten fast 44 Prozent Einpersonenhaushalte. Die den höchsten Anteil aller Singlehaushalte in NRW verzeichnete dabei Düsseldorf: 55,7 Prozent aller Bewohner der Landeshauptstadt wohnen demnach ohne eine weitere Person zusammen.

Laut dem Statistischen Landesamt steigt der Anteil der Einpersonenhaushalte seit 1950 kontinuierlich an. Während der Anteil von Singlehaushalten 1950 und 1961 noch unter 20 Prozent lag, lebte bereits 1987 in jedem dritten Haushalt nur eine Person. 2011 waren es schon rund 38 Prozent. Gleichzeitig nahm der Anteil der Privathaushalte mit fünf und mehr Personen von 15,9 Prozent im Jahr 1950 auf 4,8 Prozent im Jahr 2022 ab.

Diese NRW-Stadt hat die wenigsten Singlehaushalte

Das Pendant zu Düsseldorf bildet übrigens die Gemeinde Hopsten im Norden von NRW. Dort lebten 2022 nur rund 25,4 Prozent aller Einwohner in Singlehaushalten. Doch auch in der Gemeinde stieg die Anzahl der Einpersonenhaushalte an. So war lag der Anteil der Singlehaushalte am Zensusstichtag von 2011 bei 17,7 Prozent und war damit NRW-weit am geringsten.

Hochburg der Einpersonenhaushalte war 2011 noch die Stadt Aachen mit einem Anteil von 51,2 Prozent. Düsseldorf hatte zu diesem Zeitpunkt einen Anteil von rund 50 Prozent. In allen NRW-Gemeinden ist der Anteil der Einpersonenhaushalte seit 2011 jedoch gewachsen. Am höchsten war der Anstieg in der Gemeinde Weeze (+12,7 Prozentpunkte) und am niedrigsten in Aachen (+2,1 Prozentpunkte).

Vor allem Frauen leben alleine

Im Mai 2022 waren Personen, die an ihrem Hauptwohnsitz allein in einem Haushalt wohnten, überwiegend Frauen (53,4 Prozent). Der Frauenanteil überwog allerdings erst in den höheren Altersgruppen. Von den Alleinlebenden zwischen 30 und 49 Jahren waren 37,6 Prozent Frauen, bei den 65- bis 74-Jährigen waren es schon 63,7 Prozent und bei den 85-Jährigen und Älteren sogar 77,7 Prozent.

