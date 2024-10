Internationales Uni-Ranking: HHU Düsseldorf in Top-15-Prozent

Gerade erst hat das neue Wintersemester an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität (HHU) angefangen und schon gibt es hier Grund zur Freude: So hat es die Uni im „Times Higher Education World University Ranking 2025“, kurz THE-Ranking, in die Top-15-Prozent geschafft. Rund 2000 Universitäten aus 115 Ländern nahmen am Ranking des Times Higher Education-Magazins aus London teil.

Für die Erstellung der Bestenliste wurden verschiedene Indikatoren aus den fünf Bereichen Forschung, Lehre, wissenschaftliche Publikationen und Zitationen, Wirtschaft sowie Internationalität berücksichtigt.

In diesem Bereich die HHU zu den Top-10-Prozent aller Unis

Besonders gut schneidet die HHU darüber hinaus im Bewertungskriterium „Research Quality“ (Forschungsqualität) ab – dort gehört sie sogar zu den Top-10-Prozent aller untersuchten Unis. Das Kriterium bewertet einerseits, wie häufig die Bildungseinrichtung in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert wird. Daneben wird geschaut, wie gut die Forschung in der Breite aufgestellt ist, wie häufig Publikationen von HHU-Wissenschaftlern zu den Top 10-Prozent ihres Faches gehören, aber auch wie relevant Artikel sind, in denen Arbeiten aus der HHU zitiert werden.

Im aktuellen Ranking konnte sich die HHU von Platz 280 auf den Rang 207 verbessern. Unter den deutschen Universitäten befindet sie sich damit auf Platz 13.

Düsseldorfer Universität erfreut über Platzierung

Prof. Dr. Stefan Marschall, Prorektor für Internationales und Wissenschaftskommunikation, freut sich über die guten Ergebnisse: „Wissenschaftliche Publikationen und vor allem, wie diese von den Fachkolleginnen und -kollegen wahrgenommen werden, sind ein wichtiger Maßstab, mit denen die Qualität der Forschungsarbeit einer Universität gemessen wird. Wir freuen uns sehr, dass die HHU beim THE-Ranking hier so gut abschneidet. Dahinter steckt sehr viel Anstrengung und Engagement vieler Menschen an unserer Universität, die für ihre Themen brennen“, sagt er in einer Pressemitteilung der HHU.

