Die Frage, ob man ein Kostüm zum Feiern überstreifen oder das Gesicht schminken soll, stellt sich in Düsseldorf an Karneval wirklich keiner. Doch wie ist das an Halloween? Bei der Party „I Love Düsseldorf | Halloween Edition 2019“ kamen geschätzt vier von fünf Gästen verkleidet oder geschminkt im Schlösser Quartier & Henkel-Saal an. Einige mit kleinen Wunden, andere aufwändig und im grusligen Ganzkörper-Kostüm.

Die Klassiker waren damals blutige Wunden, Schussverletzungen, Verbände, Joker-Gesichter mit passendem Anzug, Wolverine-Krallen, sexy blutrünstige Krankenschwestern und mystische Hexen. Dieses Jahr dürfte das ein oder Kostüm des Netflix-Hits „Squid Game“ dazukommen.

Doch was macht ihr, wenn ihr ein Ticket für die größte Halloween-Party in Düsseldorf gekauft habt und euer Kostüm nicht pünktlich angekommen ist? Oder das Kunstblut von vor zwei Jahren ausgetrocknet ist? Dann zieht euch irgendwie Halloween-mäßig an und seid frühzeitig da! Denn von 22 bis etwa 1 Uhr gibt’s in der NANE Makeup Academy im Restaurant-Bereich der Location eine kostenlose Schminkstation. In der Collage könnt ihr die Proben zu drei verschiedenen Looks sehen, die ihr am Abend vor Ort bekommen könnt.

Bei der ersten Halloween-Edition der Partyreihe „I Love Düsseldorf“ vor zwei Jahren hat die NANE Make-up Academy den Gästen nicht nur gruselige und echt aussehende Wunden verpasst, sondern auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert! Denn ganz ohne Schminke ist es doch kein richtige Halloween-Party. Unser Profi-Anstell-Tipp: Vorher an der Bar ein oder zwei Getränke mitnehmen, um so während der Wartezeit und beim Schminken nicht auf dem „Trockenen“ sitzen zu bleiben.

Das ist die Die NANE Makeup Academy

Die NANE Makeup Academy bildet ihre Schüler/innen mit viel Professionalität, Herzblut und Spaß und echten Jobs aus, die sie für den zukünftigen beruflichen Werdegang bestens vorbereiten – so wie bei den „I Love Düsseldorf“-Partys oder aber auch Fotoshootings und Video-Drehs. Die Ausbildung dauert acht Wochen und beinhaltet täglichen Unterricht von Montag bis Freitag. Der Lehrplan umfasst auch ein ausführliches Theorieprogramm – aber natürlich liegt der Schwerpunkt auf der Praxis. Wer die Theorie erstmal beherrscht, braucht die Erfahrung und Übung, Übung, Übung…!