Hundeschwimmen im Freibad – Hier ist das in und um Düsseldorf möglich

Zum Abschluss der Freibadsaison findet in vielen Schwimmbädern NRWs das beliebte Hundeschwimmen statt. In und um Düsseldorf dürfen Vierbeiner an diesem Sonntag (22. September) ebenfalls ihre Runden im kühlen Nass ziehen. So können die Schützlinge beispielsweise im Stadionbad Köln von 10 bis 17 Uhr ins Wasser springen. „Ob Schwimmen, Planschen, Tauchen oder über die Wiesen toben – für alle Wasserliebhaber ist etwas dabei“, so der Betreiber der KölnBäder. Der Eintritt für Hund und Halter beträgt 10,30 Euro.

Auch im Freibad Heide in Solingen unweit von der NRW-Landeshauptstadt können Vierbeiner von jeweils von 12 bis 18 Uhr ins Wasser. Hier muss am Eingang allerdings der Impfausweis des Hundes vorgelegt werden.

Noch bis Sonntag findet in Düsseldorf außerdem das Hunde-Festival „Pawlooza“ am Strandbad Lörick statt. Geboten wird Hunden und ihren Herrchen bzw. Frauchen ein buntes Rahmenprogramm bestehend aus Wasserspaß im Pool, Erfrischungen an der Hundeeisdiele, zahlreichen Vorträgen von Experten und vielem mehr. Pro Person kostet der Eintritt zum Event 19 Euro. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Diese weiteren NRW-Freibäder machen mit

Das Freibad Kevelaer lädt diesen Sonntag von 10 bis 16 Uhr ebenfalls zum Hundeschwimmen ein. Da seit dem Ende der Saison kein neues Chlor ins Wasser gegeben wurde und das vorhandene schnell abgebaut ist, besteht für die Hunde keine Gefahr, wie die Stadt mitteilte. Hier kostet der Eintritt vier Euro pro Hund und zwei Euro pro Halter.

Ein besonderes Angebot gibt es im Erlebnisbad Hestert in Hagen, wo ebenfalls am Sonntag von 11 bis 16 Uhr Hundeschwimmen stattfindet. Der Eintritt für Hunde beträgt vier Euro, Begleitpersonen können ihren Eintritt selbst festlegen. Auch im Freibad Heidebad in Iserlohn (10 bis 18 Uhr) und im Bürgerbad an der Loemühle in Marl (11 bis 16 Uhr) dürfen Hunde am Sonntag schwimmen.

Ebenfalls an der Aktion beteiligen sich am Sonntag Dorenburg in Grefrath (10 bis 17 Uhr), Dellwig „Hesse“ in Essen (11 bis 15 Uhr), Lohe in Bad Oeynhausen (11 bis 17 Uhr) und das Underberg Freibad in Rheinberg (12 bis 17 Uhr).

Hundeschwimmen am letzten Wochenende im September

Am letzten Septemberwochenende bietet außerdem das Naturbad Mettmann bei Düsseldorf Hundeschwimmen und sogar Stand-up-Paddling mit Hund von 10 bis 18 Uhr an. Das Freibad Südfeldmark Bochum lädt am 28. und 29. September von 10 bis 18 Uhr ebenfalls zum Hundeschwimmen ein, Voraussetzung ist, dass die Hunde geimpft und haftpflichtversichert sind. Im Parkbad Nord in Castrop-Rauxel steht das 10. Hundeschwimmen am 28. und 29. September an – hier dürfen die Hunde die Becken und Wiesen nutzen.

Das Waldfreibad Walbeck in Geldern bietet mit der „Fellnasen Badesaison“ ein besonderes Highlight: Ab Montag bis zum 6. Oktober können Hunde auf dem weitläufigen Gelände und in 3.000 Quadratmetern Wasserfläche toben. Das Tagesticket kostet fünf Euro. Am 6. Oktober lädt auch das Grugabad Essen zum Hundeschwimmen ein. Für nur 50 Cent pro Mensch und Hund dürfen die Vierbeiner von 10 bis 17 Uhr das Wellen-, Nichtschwimmer- und Planschbecken nutzen.

