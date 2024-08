Schwerer Verkehrsunfall in Troisdorf-Sieglar mit Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Troisdorf-Sieglar. An der Kreuzung Im Kirchtal/Siebengebirgsblick/Martin-Luther-Straße wurden mehrere Personen verletzt. Ein VW Golf lag auf der linken Seite, und vier Personen erlitten Verletzungen. Eine 21-jährige Frau aus Troisdorf wurde aufgrund schwerer Verletzungen sofort notärztlich behandelt und später per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der 23-jährige Fahrer aus Troisdorf stand unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest bestätigte. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung und für eine Blutprobe ins Krankenhaus gebracht. Eine 19-jährige Troisdorferin, ebenfalls schwer verletzt, wurde in dasselbe Krankenhaus eingeliefert, doch bestand für sie keine Lebensgefahr.

Ein 26-jähriger Kölner, die vierte verletzte Person, erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher war von Troisdorf-Sieglar nach Eschmar unterwegs, als er mit einem Bordstein und einem Baumstumpf kollidierte, was zum Umkippen seines Fahrzeugs führte. Das Auto erlitt Totalschaden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache und zur Sicherung von Spuren zog die Polizei ein spezielles Unfallrekonstruktionsteam aus Düsseldorf hinzu. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern weiterhin an.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.