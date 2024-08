Unfall in Düsseldorf fordert Verletzte: Fuhr der Fahrer über Rot?

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in Düsseldorf-Unterbach. Ein 58-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Fahrzeuge, ein Renault Trafic und ein Mercedes Sprinter mit Anhänger, waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Was war passiert?

Ein 30-jähriger Fahrer war mit seinem Sprinter, der einen BMW X5 geladen hatte, auf der Rothenbergstraße unterwegs, als es an der Einmündung zur Gerresheimer Landstraße zur Kollision kam. Der andere Beteiligte, ein 58-jähriger Mann aus Erkrath, war auf der Gerresheimer Landstraße in Richtung A46 unterwegs und wollte links abbiegen. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht, es besteht der Verdacht, dass der Sprinter-Fahrer eine rote Ampel übersehen haben könnte.

Die Unfallstelle an der Kreuzung in Unterbach war übersät mit Trümmern, die entfernt werden mussten. Die Fahrbahn konnte erst gegen 8.50 Uhr vollständig freigegeben werden. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im südlichen Düsseldorf an der Stadtgrenze zu Erkrath.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.