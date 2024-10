Oliver Eberlei und Sebastian Kreutz, die Köpfe hinter dem Düsseldorfer Startup Holocafé, haben eine klare Vision: Sie wollen das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level heben. Mit ihrer Kombination aus Virtual Reality und Café-Atmosphäre wollen sie nicht nur Spieler, sondern auch Investoren begeistern. Näher gesagt die Löwen der Erfolgsshow „Höhle der Löwen“ auf Vox. Ob sie diese mit ihrer mutigen Unternehmensbewertung von 4 Millionen Euro in ihren Bann ziehen?

Vom Düsseldorfer VR-Gaming-Café ins TV-Studio

Die Idee: Anstatt vor einem Bildschirm zu sitzen, sollen die Spieler gemeinsam mit Freunden in interaktive virtuelle Welten eintauchen. „Dafür braucht es weder Technik- oder Gaming-Knowhow“, so Oliver Eberlei. Zu Hause wird’s aber schnell eng und die Unfallgefahr lauert überall. Im Holocafé hingegen gibt es für jeden Slot genug Platz – und ein Käffchen, Milkshake oder eine Limo dazu. „Das Besondere dabei ist, dass sich die Spieler dort gegenseitig sehen, wo sie auch tatsächlich in der Realität sind. So treten sie sehr intuitiv miteinander in Interaktion“, erklärt Sebastian Kreutz. Ein Café betreiben sie bereits seit 2017 in Düsseldorf Am Wehrhahn, auch in Köln, Aachen und Troisdorf gibt es jeweils einen Standort.

Mit einem Deal wollen die Gründer deutschland- und europaweit als Franchiseunternehmen expandieren.

Die große Frage: Deal oder No-Deal?

In der „Höhle der Löwen“ wird die Vision nun auf die Probe gestellt. Die Löwen, angeführt von Nils Glagau und Judith Williams, werden selbst zu virtuellen Abenteurern. Für diesen Spaß bieten die Gründer 400.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile – das ist ein stolzer Preis. Judith Williams, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Tillman Schulz und Janna Ensthaler könnten als potenzielle Investoren in Frage kommen, aber werden sie bereit sein, so tief in die Tasche zu greifen?

Die neue Folge von „Die Höhle der Löwen“ ist am Montagabend (7. Oktober 2024) um 20.15 Uhr auf Vox und dem Streamingdienst RTL+ zu sehen.

