Die Saison der Hinterhoflesungen in Düsseldorf geht wieder los: Der Verein Zweck e.V. lädt gemeinsam mit dem Zakk zu drei Terminen im August und September dazu ein, sich in die Welt der Autoren zu begeben. Das Konzept findet seit 2013 immer mehr Fans.

So laufen die Hinterhoflesungen in Düsseldorf ab

Pro Abend lesen drei Autoren aus ihren Werken vor. Hannah Werth, Künstlerin und Juniorprofessorin der Robert-Schumann Hochschule, führt ebenso durch den Abend wie Katrin Lorenz, Geschäftsführerin des Vereins für Frauenkommunikation „kom!ma“. Mit kleinen Talkeinheiten wird die Lesung abgerundet und die Literaten stehen zum Austausch bereit.

Der Clou sind die besonderen Locations, in denen vorgelesen wird: Zum einen wurde für die diesjährigen Hinterhoflesungen das „Hot Rod“ in der Nähe vom Volksgarten ausgewählt, einem Anbieter für Hot Rod Touren mit kleinen, 14 PS starken Hotrods (mehr Infos hier!). Außerdem geht es in den Hinterhof von „Brauart Düsseldorf“ und eine KFZ-Werkstatt in Bilk.

Die Termine im Überblick: