Düsseldorfer Großmarkt verkündet neuen, besseren Standort

Der traditionsreiche Düsseldorfer Großmarkt – eine tragende Säule der regionalen Wirtschaft und wichtiger Lieferant von frischem Obst und Gemüse – hat seit Mittwoch, 28. August 2024, eine neue Heimat gefunden.

Hintergrund: Zum Jahresende muss der Großmarkt seine Tore am bisherigen Standort im Düsseldorfer Norden für immer schließen (hier die Gründe nachlesen). Doch jetzt die erfreuliche Wende: Nach dem Aus in Unterrath geht es für den Großmarkt dann direkt hinter die Stadtgrenze nach Hilden in den Süden, um von dort aus Düsseldorf und die gesamte Region weiterhin mit Frische zu versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung vom 28. August.

Für den Großmarkt und seine zahlreichen Händler beginne damit ab sofort eine neue Ära. Lange Zeit wussten sowohl Händler als auch Gastronomen und Hoteliers aus der Region nicht, wie es um ihre Zukunft bestellt ist. Denn der Großmarkt war der Dreh- und Angelpunkt für den Ver- und Einkauf von Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, die hier im großen, kommerziellen Stil eingekauft werden konnten. Mit dem neuen Standort in Hilden gibt es jetzt endlich einen Grund zum Aufatmen für alle.

Rückblick: Stadt reißt Eingang am Düsseldorfer Großmarkt ab – Händler sauer!

Blumengroßmarkt in Unterrath adé: Neuer Standort soll sogar besser sein

Die neue Location auf der Siemensstraße 20 in 40721 Hilden bietet nicht nur mehr Platz und bessere logistische Möglichkeiten, sondern auch eine modernisierte Infrastruktur, die den heutigen Anforderungen gerecht wird. Kunden und Lieferanten können sich so auf eine noch effizientere und kundenfreundlichere Marktatmosphäre freuen. Mit dem Umzug an den neuen Standort als zentraler Umschlagplatz für frisches Obst und Gemüse in der Region können nicht nur alle bestehenden Geschäftsbeziehungen problemlos weitergeführt werden, der neue Standort biete aufgrund seiner geografischen Lage auch Chancen für weiteres Wachstum, so die Großmarkt-Betreiber.

Im Zentrum des Städtedreiecks Düsseldorf, Köln und Wuppertal wachse nun nicht nur das Einzugsgebiet. Auch zahlreiche Großhändler aus Köln und dem Bergischen Land haben sich bereits über die neuen Rahmenbedingungen bei der Großmarktgenossenschaft erkundigt. Ein Großteil der Mitglieder in der Großmarktgenossenschaft habe die neuen Mietverträge inzwischen unterschrieben.

Lese-Tipp: Radschlägermarkt am Blumengroßmarkt – letzter Termin im September

Freie Plätze in Hilden: Neuer Düsseldorfer Großmarkt zu 80 Prozent ausgelastet

Die aktuelle Auslastung liegt bereits bei über 80 Prozent der möglichen Gesamtfläche. Die Genossenschaft strebe kurzfristig eine 100-prozentige Auslastung der Gesamtfläche an. Hierzu können sich noch Obst- und Gemüsegroßhändler oder auch Erzeuger und andere Großhändler, die mit Lebensmitteln handeln und Interesse an einer starken Gemeinschaft mit einem funktionierenden Netzwerk, einer professionellen Führung und einer modernen Infrastruktur haben, gerne mit dem Backoffice der Genossenschaft in Verbindung setzen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Neuer Großmarkt in Hilden bietet Büroräume an

Am neuen Standort stünden weiterhin auch moderne Büroflächen zur Verfügung. Diese können von Fruchtagenturen, Handelsunternehmen oder kaufmännisch tätigen Unternehmen, auch branchenfremd, genutzt werden. Auch hier seien noch Flächen verfügbar. Roland Tolls, Vorstand Großmarkthallen Düsseldorf eG: „Alle Händler freuen sich bereits auf die Schlüsselübergabe und blicken voller Tatendrang in die Zukunft des neuen Düsseldorfer Großmarktes.“

Übrigens: Auch der beliebte Radschlägermarkt am Blumengroßmarkt ist Geschichte. Stattdessen zieht nun bald diese Veranstaltung aufs Gelände an der Ulmenstraße.