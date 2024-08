Millionäre in NRW: Hier wohnen die meisten - Düsseldorf überrascht

Während die Inflation bei vielen Menschen ordentlich ins Geld geht, haben andere Menschen diese Sorgen nicht. Wie zum Beispiel Millionäre. In Nordrhein-Westfalen verdienen rund 6550 Menschen pro Jahr eine Million Euro oder mehr. Besonders interessant ist, wo die meisten von ihnen unterkommen: Das Landesstatistikamt IT.NRW betrachtet dabei die Zahl der Millionäre pro 10.000 Einwohner – aus dem Jahr 2020.

Warum die Zahlen erst jetzt veröffentlicht werden? Die Statistiker weisen daraufhin, dass “ die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier dargestellten Informationen sind damit die aktuellsten, die zurzeit verfügbar sind.“ (via it.nrw).

Die meisten Millionäre wohnen in Meerbusch

Wer bei Millionären sofort an Düsseldorf denkt, liegt nicht ganz falsch: Tatsächlich aber leben die meisten Millionäre in NRW in der lauschigen Kleinstadt Meerbusch vor den Toren der Landeshauptstadt. Die zuletzt 2020 veröffentlichten Zahlen kommen dort auf rund 18.4 Millionäre auf 10.000 Einwohner – und damit die höchste Millionärsdichte in NRW. Insgesamt sollen 104 Einkommensmillionäre in Meerbusch leben, um dort die „Ruhe auf dem Land“ ausgiebig genießen zu können.

Fun Fact: Von 2019 auf 2020 hat sich die totale Zahl von 117 auf 104 verringert, dennoch bleibt Meerbusch weiterhin die Stadt mit dem größten Pro-Kopf-Verhältnis an Superreichen.

Platz 2 geht an Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis

Mit einer Quote von 11,0 im Jahr 2020 (2019: 9,2), erobert die Stadt Herdecke den zweiten Platz in NRW und kommt damit gleich hinter Meerbusch: Gelegen an den beiden Ruhrstauseen Hengstey- und Harkortsee machen es sich hier besonders viele Reiche wohnlich.

Ebenfalls große Geheimtipps unter Millionären sind die Städte Finnentrop und Kichhundem im Kreis Olpe: Mit nur 16, bzw. 11 Millionären vor Ort bekleiden die kleinen Städte die Plätze 5 und 6 im Pro-Kopf-Ranking.

Platz 3 geht an Düsseldorf

Nach den Kleinstädten kommt der dicke Brummer: Düsseldorf belegt Platz 3 im „Pro-Kopf“-Ranking, 10,3 Millionäre kommen hier auf 10.000 Einwohner – ein hoher Schnitt! Im Vorjahr waren es noch 9,3.

Sowohl die Landeshauptstadt Düsseldorf, als auch die Domstadt Köln punkten aber vor allem mit der absoluten Zahl der ansässigen Millionäre: mit 637 bzw. 597 Einkommensmillionären belegen die Städte die ersten Plätze im Ranking.

