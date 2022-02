Heute wieder Proteste für und gegen die Corona-Maßnahmen in Düsseldorf

In Düsseldorf wird es heute ab 15 Uhr voraussichtlich in der Innenstadt wieder voll auf den Straßen. Sowohl Gegner als auch Befürworter der Corona-Maßnahmen wollen dann mal wieder in der NRW-Landeshauptstadt auf die Straße gehen.

Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik am Nachmittag (15 Uhr) werden laut Polizei etwa 4000 Teilnehmer in der Düsseldorfer Innenstadt erwartet. Schon in den vergangenen Wochen hatte es in der Düsseldorfer Innenstadt zahlreiche Demonstrationen gegeben.

Düsseldorf: Demo, Gegen-Demo, Querdenker

Zudem riefen mehrere Parteien zum Gegenprotest auf. „Wir sind entsetzt darüber, wie viel Hass und Hetze von den samstäglichen ‚Querdenker-Demonstrationen‘ ausgehen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von CDU, Grünen, SPD, FDP und Linke. Die Bürger sollen sich am Rande der Strecke der „Querdenker“-Demonstration positionieren.

Wir haben für euch Bilder von den Protesten am 29. Januar 2022 in Düsseldorf hier zusammengestellt:

Auch am 29. Januar versammelten sich Tausende in Düsseldorf, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auch Gegendemonstranten gab es, wir haben die Bilder des Tages.Foto: dpa/David Young Auch bei Einbruch der Dunkelheit zogen die Demonstranten durch die Straßen. Foto: David Young/dpa Auch Menschen der älteren Generation gingen auf die Straße. Foto: David Young/dpa Im Stadtteil Friedrichstadt versammelten sich auch Gegendemonstranten, Foto: David Young/dpa Zwischen den Corona-Demo-Teilnehmern und der Gegendemonstration stellten sich häufig Polizisten. Foto: David Young/dpa Es haben sich auch einige Gegendemonstranten in Düsseldorf versammelt. Foto: David Young/dpa Einige Banner waren auch an rechtsextreme Menschen gerichtet, die mutmaßlich Teilnehmer der Demo waren. Foto: David Young/dpa Polizisten sind in der Nähe der Altstadt aufgestellt, um die Situation im Notfall zu beruhigen. Foto: David Young/dpa Rote Karte für diejenigen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Foto: David Young/dpa

Die Parteien verweisen zudem auf eine Gegendemo des Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“ – dieser Protest richte sich am Samstag zeitgleich ebenfalls gegen Verschwörungsmythen. Zu den Gegenprotesten werden laut Polizei mehrere hundert Teilnehmer erwartet.

Hier könnt ihr euch Fotos vom 22. Januar 2022 aus Düsseldorf anschauen:

Bei den Corona-Protesten in Düsseldorf war am Samstag eine ganze Menge los. Foto: Federico Gambarini/dpa Neben Demonstranten gegen die aktuelle Corona-Politik waren auch Gegendemonstranten auf der Straße. Foto: Federico Gambarini/dpa Bis in den Abend hinein blieb aber alles ruhig und die Polizei hatte alles unter Kontrolle. Foto: Federico Gambarini/dpa Ein Protestler bei den Corona-Demonstrationen in Düsseldorf am 22. Januar 2022. Foto: Federico Gambarini/dpa Demonstranten bei den Corona-Protesten in Düsseldorf am 22. Januar 2022. Foto: Federico Gambarini/dpa Eine Frau mit einem Plakat bei den Corona-Protesten in Düsseldorf am 22. Januar 2022. Foto: Federico Gambarini/dpa Eine Frau bei den Corona-Protesten in Düsseldorf am 22. Januar 2022. Foto: Federico Gambarini/dpa Polizisten sichern die Corona-Demonstration in Düsseldorf am 22. Januar 2022. Foto: Federico Gambarini/dpa Ein Mann mit einem umgehängten Schild bei den Corona-Protesten in Düsseldorf am 22. Januar 2022. Foto: Federico Gambarini/dpa

