Anstelle von Sonnenstrahlen und hohen Temperaturen erwartet uns im Herbst vor allem Regen und kühler Wind. Viele werden deshalb im Herbst zur Couch-Potato. Dabei gibt es zahlreiche Aktivitäten, die ihr auch bei weniger schönem Wetter problemlos genießen könnt. Unsere Top-13-Liste für den Raum Düsseldorf findet ihr hier.

Ins Kino gehen

Wem im Herbst die Decke auf den Kopf fällt, aber nicht durch Wind und Wetter raus möchte, der macht mit einem Kinobesuch meist nichts verkehrt. Diese Aktivität ist ein absoluter Klassiker und eignet für fast jeden. Immerhin gibt es in den Kinos eine große Auswahl an Filmen und leckere Snacks wie Popcorn, Nachos, Chips oder Gummibärchen.

In Düsseldorf befinden sich neben den großen Kinoketten wie Cinestar, UCI und UFA-Palast auch vier der Düsseldorfer Filmkunstkinos: Das Bambi-Filmstudio in der Innenstadt, das Atelier Kino im Savoy-Theater, das Metropol in Bilk und das Cinema Filmkunstkino in der Altstadt. Filmliebhaber haben also die Qual der Wahl!

In unseren Wochenendtipps für Düsseldorf listen wir euch die aktuellen Neuerscheinungen auf den Kinoleinwänden auf.

Kürbisse für Halloween schnitzen

Wer es lieber etwas kreativer mag, der kann im Herbst Kürbisse für Halloween schnitzen. Vorher heißt es allerdings: Den perfekten Kürbis finden. Zu kaufen gibt es sie sowohl im Supermarkt und beim Discounter als auch auf Bauernhöfen in und um Düsseldorf. Wir haben den Kürbischeck gemacht und für euch die günstigsten fünf Anlaufstellen herausgesucht.

Nach dem Einkauf müsst ihr euch nur noch für das richtige Motiv entscheiden, den Kürbis aushöhlen und schnitzen. Diese Aktivität eignet sich vor allem für Familien mit Kindern, aber auch für jeden anderen Herbst-Liebhaber. Das Beste: Mit eurem Kunstwerk könnt ihr wunderbar euren Eingangsbereich vor der Haustür verschönern.

Keramik bemalen

Keramik bemalen ist die perfekte Idee für ein gemütliches Wochenende oder einen verregneten Herbsttag. Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, kann sich mit seinen Liebsten an einen Tisch gesellen, eine neue Lieblingstasse oder Müslischüssel aussuchen und nach Herzenslust gestalten.

Möglich ist das Bemalen von Keramik an sieben Spots in Düsseldorf. Und wer weiß, vielleicht entstehen hier schon die ersten Geschenke für Weihnachten.

Töpfern gehen

Neben dem Bemalen von Keramik gewinnt auch das Töpfern immer mehr an Beliebtheit. In Düsseldorf gibt es mehrere Adressen und Studios für Töpfern, die ihr unbedingt kennen solltet! Dort könnt ihr sowohl mit als auch ohne Töpferscheibe eure eigenen Unikate von Schüsseln bis hin zu Vasen herstellen.

Beispielsweise bietet The Clay Company ein besonderes Konzept an. Hier könnt ihr kostenpflichtig Mitglieder werden und habt dann sieben Tage die Woche unbegrenzten Zugang zwischen 7 und 23 Uhr. Damit wärt ihr in der kalten Jahreszeit definitiv gut beschäftigt!

Museen besuchen

Ihr seid selbst nicht sonderlich kreativ, schaut euch aber gerne Kunstwerke an und lasst euch inspirieren? Dann ist ein Museums-Besuch genau das Richtige für euch!

Ob Kunst, Historisches, Keramik oder Oldtimer: Düsseldorf zählt rund 54 Museen. Elf Stück von ihnen sollte man mindestens einmal besucht haben. Habt ihr im Herbst also keinen Plan was ihr machen sollt, dann fangt doch schonmal mit dem ersten an.

Schwarzlicht-Minigolf spielen

Wer sich stattdessen lieber sportlich betätigt, der kann in Düsseldorf Schwarzlicht-Minigolf spielen. Möglich ist das entweder in den Glowing Rooms oder Glowzone. Das Besondere an Schwarzlicht-Minigolf: Anstelle von langweiligen Anlagen sind die Räume bunt und zeigen verschiedene Motive.

Die Glowzone in Düsseldorf hat erst kürzlich renoviert, und zeigt jetzt beispielsweise Marvel-, Star Wars, und Harry Potter Motive, die in knalligen Lichtern.

Bowlen gehen

Bowlen ist gerade für Gruppen die perfekte Aktivität im Herbst. Hier könnt ihr euren Ehrgeiz unter Beweis stellen und euren Freunden zeigen, was ihr auf dem Kasten habt. Auch für Familien eignet sich diese Sportart, denn für Kinder gibt es die praktischen Banden, die zwischen Bahn und Rinne aufgestellt wird. Dadurch wird verhindert, dass der Ball in die Rinne fällt und auch die Kleinen haben so ihre Erfolgserlebnisse. Möglich ist das Bowlen in Düsseldorf beispielsweise beim Bowling Planet oder bei Cosmo Sport.

Laser Tag spielen

Eine weitere Aktivität die sich für den Herbst eignet, ist Laser Tag. Laser Tag ist quasi eine moderne Variante des Spiels „Räuber und Gendarmen“. Bei dem Spiel treten mindestens zwei Teams gegeneinander an und versuchen, verschiedene Aufgaben verschiedenen Räumen zu erfüllen. Dabei ist sowohl etwas Sportlichkeit als auch euer Geschick gefragt.

Das Besondere an Laser Tag sind die dunklen Räume, in denen fluoreszierende Lichter zu sehen sind und in denen pulsierende Musik läuft. Gespielt wird das Ganze in einer Lasertag-Halle. In Düsseldorf ist das in der Lazerzone und der Lasertag Evolution möglich.

Wellness und Entspannung im Spa

Mit Wellness und Entspannung kann man nicht viel falsch machen. Wie wäre es also mit einem Besuch im Spa? Dort könnt ihr eure Seele baumeln lassen und euren Alltagsstress einen Moment lang vergessen.

Stattdessen könnt ihr euch in der Sauna oder im Whirlpool die Gemüter besänftigen oder euch bei einer Massage durchkneten lassen. Für einen Besuch im Spa bietet Düsseldorf zahlreiche Spots. Dazu zählen unter anderen Vabali, wo erst kürzlich ein 2-Millionen-Euro-Anbau erfolgte. Neben Vabali gibt es allerdings noch zahlreiche weitere Wellness-Tempel in Düsseldorf, die einen Besuch wert sind.

Alpaka-Wanderung in Düsseldorf

Ihr liebt Tiere und die Natur? Dann ist eine Lama- oder eine Alpaka-Wanderung die perfekte Aktivität für euch. Sie bietet Abwechslung und macht den Spaziergang zu einem absoluten Highlight. Denn neben euren Liebsten lauft ihr mit den flauschigen Vierbeinern durch die Landschaft.

Eine solche Aktivität eignet sich sowohl für Familien mit Kindern als auch für alle anderen. Denn eines steht fest: Die Erkundungstour mit Lamas und Alpakas lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen und wird immer beliebter. In Düsseldorf und der Umgebung gibt es deshalb gleich mehrere Adressen für Interessenten.

Drachen steigen lassen

„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung“. An diesem Spruch ist durchaus etwas dran! Denn selbst der Wind hat seine Vorteile: Durch ihn könnt ihr draußen Drachen steigen lassen und für funkelnde Kinderaugen sorgen.

Gerade der Herbst bietet sich für diese Aktivität an, denn zu dieser Jahreszeit ist es in der Regel besonders windig. Als Faustregel könnt ihr euch merken: Dort, wo Wolken entstehen, ist auch Wind. Am besten eignen sich weite Flächen, auf denen sich keine Hindernisse wie Bäume oder Brücken befinden – beispielsweise auf einer der schönsten Parks und Grünanlagen der Stadt Düsseldorf.

Lese-Tipp: Was tun bei Regen? Die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung

Äpfel pflücken

Eine beliebte Aktivität im Herbst ist auch das Pflücken von Äpfeln. Während frühe Apfelsorten bereits im Juli oder August geerntet werden, haben späte Sorten bis etwa Ende Oktober Saison.

Oft sind die selbst gepflückten Äpfel günstiger als die aus dem Supermarkt. In Düsseldorf gibt es Bauernhöfe, bei denen ihr die Äpfel für nur 1,90 Euro pro Kilo ergattern könnt. Das Beste: Das Pflücken macht auch noch richtig Spaß. Im Anschluss an die Ernte könnt ihr das Obst weiterverwenden – beispielsweise zum Backen eines leckeren Apfelkuchens.

Passend dazu: 7 besondere Cafés in Düsseldorf, die die Kaffeepause zum Erlebnis machen

Kastanien sammeln

Ein Klassiker für Familien mit Kindern ist das Kastanien sammeln im Wald. Besonders gut eignet sich die Zeit von Ende September bis Mitte November. Das Sammeln macht richtig Spaß und ist auch noch praktisch: Zu Hause könnt ihr die Nussfrüchte beispielsweise zur Deko verwenden, oder aus ihnen coole Figuren mithilfe von Zahnstochern basteln.

Lese-Tipp: Kastanien sammeln in Düsseldorf: Das sind schönsten Orte für das Herbstvergnügen

Wer Kastanien sammeln möchte, um sie zu essen, sollte vorsichtig sein. Während ihr Esskastanien verzehren könnt, sieht es bei Rosskastanien anders aus. Unterscheiden könnt ihr sie vor allem durch die Optik: die Frucht der Rosskastanie hat eine besonders kugelige und runde Form, während die Esskastanie abgeflacht ist und zu einer Seite spitz zuläuft. Wenn ihr euch unsicher seid, solltet ihr lieber auf das Naschen verzichten. Denn Rosskastanien sind ungenießbar und giftig.

Weitere schöne Orte für einen Herbstspaziergang in Düsseldorf gibt es hier im Überblick.