Die beliebte „Helene Fischer Show“ im ZDF wird Anfang Dezember wieder in Düsseldorf vor Live-Publikum aufgezeichnet. Der Ticketvorverkauf startet am 18. September. Fans, die nicht dabei sein konnten, sehnen schon den TV-Termin während den Weihnachtstagen herbei. Was können Zuschauer erwarten? Wir haben den Überblick.

Wann kommt die „Helene Fischer Show“ 2024 im Fernsehen?

Die Show wird am Mittwoch (25. Dezember) im ZDF ausgestrahlt – ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Fans. Los geht es pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr.

Show wird in Düsseldorf aufgezeichnet

Die Show wird am 6. und 7. Dezember (Freitag und Samstag) in der Düsseldorfer Messehalle 6 aufgezeichnet – und ihr könnt wieder live mit dabei sein.

Der Konzertveranstalter Live Nation schreibt über eine „spektakuläre Show voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Entertainment-Highlights“. Was genau Zuschauer erwarten dürfen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Was kosten die Tickets für die „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf?

Für alle registrierten Kunden startet der Ticketvorverkauf am Mittwoch (18. September) um 8 Uhr (hier auf ticketmaster.de registrieren).

Der allgemeine Vorverkauf beginnt ebenfalls am Mittwoch, um 12 Uhr.

Was die Tickets kosten werden, ist noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr mussten Zuschauer zwischen 70 und 340 Euro auf den Tisch legen.

Wer wird in der „Helene Fischer Show“ zu Gast sein?

Welche Gäste bei der großen TV-Show erwartet werden, steht noch nicht fest. Es darf aber eine bunte Gästeliste erwartet werden: Im letzten Jahr waren unter anderem Shirin David, Gossip, Loreen, Simple Minds, Dave Stewart, Peter Maffay, Beatrice Egli, Twenty4Tim und Nena mit dabei.

Wie sind die Quoten von der „Helene Fischer Show“?

Das quotenstarke Format hatte 2019 fast sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans. Zuletzt war „Die Helene Fischer Show“ 2022 laut ZDF wegen „vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen“ ins Wasser gefallen. 2023 dann das Comeback: Rund fünf Millionen Zuschauer saßen im Schnitt vor dem Fernseher.

mit Material der dpa