Hausbrand in Bilk: Feuerwehr rettet Mann aus zweitem Obergeschoss

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Montag, den 29. Juli 2024, um 23.12 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Suitbertusstraße in Bilk gerufen. Ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen. Die Einsatzkräfte retteten einen 58-jährigen Mieter aus seiner brennenden Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zusätzlich brachten sie mehrere Bewohner sicher ins Freie, während das Feuer gelöscht wurde. Zwei Personen erforderten eine medizinische Weiterbehandlung im Krankenhaus.

Nur drei Minuten nach der Alarmierung erreichten die ersten Feuerwehrleute das Gebäude. Sie starteten sofort mit der Menschenrettung und der Brandbekämpfung. Durch die starke Verrauchung des Treppenhauses mussten einige Mieter über Leitern gerettet oder mit Atemmasken begleitet werden. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte vor Ort, die eine weitere Ausbreitung des Feuers verhinderten und neun Menschen versorgten.

Ermittlungen zur Brandursache in Düsseldorf

Während des Einsatzes sperrte die Feuerwehr die Straße und die Stromversorgung wurde unterbrochen. Das betroffene Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Stadt organisierte die Unterbringung der 14 betroffenen Bewohner. Nach etwa dreieinhalb Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte abrücken. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchung zur Ursache des Brandes aufgenommen.

