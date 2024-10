Grusel-Deko, eine Nebelmaschine und gedimmte Beleuchtung: Maurice Giebisch hat das Haus seiner Eltern in Mettmann pünktlich zu Halloween in ein gruseliges Spukhaus verwandelt. Der 21-Jährige ist leidenschaftlicher Halloween-Fan und investiert dafür sogar sein eigenes Erspartes.

„Ich dekoriere einfach gerne“, erzählt Giebisch der „dpa“. Bereits als Teenager unterstützte er bei einem Grusel-Haus in Hamm. Als dessen Initiator nach Kanada auswanderte, sah Giebisch seine Chance und übernahm einige Dekorationsstücke. So begann er 2020 sein erstes eigenes Halloween-Spektakel in Mettmann.

Wann das Halloween-Haus besucht werden kann

Grabsteine, Plastikknochen und gruselige Figuren – die Dekoration des Halloween-Grusel-Hauses in Mettmann ist ausgefallen. Foto: Christoph Reichwein/dpa An einem Zaun wartet eine gruselige Figur mit rot leuchtenden Augen auf die Besucher im Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa Ein großes Schild mit der Aufschrift "Happy Halloween" ist auf dem Hausdach im Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa Amelie spielt ihre Rolle als Erschreckerin im Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa Schwache Nerven sollte man beim Besuch des Hauses nicht haben. Foto: Christoph Reichwein/dpa Eine gruselige Figur mit rot leuchtenden Augen steht am Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa Im Vorgarten von dem Halloween-Grusel-Haus sind Grabsteine, gruselige Figuren und Plastikknochen. Foto: Christoph Reichwein/dpa Beleuchtete Totenköpfe liegen auf dem Boden vor einem Zaun am Halloween-Grusel-Haus. Foto: Christoph Reichwein/dpa Maurice Giebisch ist der Erfinder und Betreiber des Halloween-Grusel-Haus in Mettmann. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Jedes Jahr überrascht Maurice Giebisch seine Besucher mit einer neuen Attraktion. Dieses Mal hat er ein Grusel-Labyrinth im Garten aufgebaut, in dem die Gäste unter anderem ein schauriges Puppenzimmer durchqueren müssen. Für das Erlebnis in seinem Halloween-Haus verlangt Giebisch keinen Eintritt, stattdessen sammelt er Spenden für die Aktion „Lichtblicke“, die Kindern und Familien in Not unterstützt.

Bis zum 1. November bleibt das Spukhaus im Garten der Familie Giebisch geöffnet. Von Donnerstag bis Sonntag ab 19 Uhr können sich Besucher auf das Spektakel am Krumbach in Mettmann freuen. Als besonderes Extra sorgen teilweise auch kostümierte „Erschrecker“ für Gänsehaut. Doch nach Halloween ist Giebisch längst nicht fertig: „Ab dem 1. Advent leuchtet mein Weihnachtshaus.“

Mit Material der dpa