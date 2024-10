Halloween 2024: Deiters verrät die Kostüm-Trends

Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters Halloween 2024: Kostüm-Riese Deiters verrät die Grusel-Trends des Jahres Fotos: Tonight/Deiters

Kurz bevor die fünfte Jahreszeit am 11.11. wieder los geht, wartet im Rheinland noch ein anderes Event mit Kostüm-Anlass auf alle Jecken. Denn am 31. Oktober wird in Köln, Düsseldorf und allen anderen Partyhochburgen NRWs wieder Halloween gefeiert. Auch welches Kostüm ihr diesen Herbst setzen solltet, verraten wir euch im Folgenden. Denn wir haben die Halloween-Kostüm-Trends vom Verkleidungs-Fachmarkt Deiters schon jetzt!

Dazu passend: Das sind die besten Halloween-Partys in Düsseldorf

Deiters verrät: Das sind die Halloween-Kostüm-Trends 2024

Der Kostüm-Riese setzt an Halloween 2024 einerseits auf Glitzer und Glamour. „2024 wird das Jahr, in dem sich Horror mit High Fashion vereint“, ist sich das Unternehmen sicher. „Wer bei seiner Halloween-Party nicht nur Angst, sondern auch Bewunderung erregen möchte, setzt auf Strasssteine, Pailletten und funkelnde Metallic-Elemente“, heißt es weiter.

Halloween in NRW: Das sind die besten Gruselhäuser

Im Sortiment der Glamour-Kollektion: funkelnde Wracks, Scream- und andere Grusel-Masken mit Strasssteinen, mit Strass besetzte Kürbis-Handtaschen und vieles mehr.

Außerdem spannend seien dieses Jahr wieder Movie Monster – Schurken aus Filmen und Serien. Mit dabei sind Kostüme für Joker, Scream, Cruella De Vil, Captain Hook, Maleficent und Co.

Auch für Partner – und Gruppen-Kostüme findet ihr bei Deiters jede Menge. Wie wäre es also mit Nonne und Mönche – natürlich mit gruseligen Masken oder Horror-Make-up. Oder einem Gefangenen-Pärchen aus einer Zombie-Apokalypse? Die Möglichkeiten sind unendlich!

Weiterlesen: Das sind die besten Halloween-Parties in Köln!