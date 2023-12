Großzügige Geste: Düsseldorfer Bank spendet hohen Betrag an die Tafel

Gerade in der Weihnachtszeit setzen sich viele Unternehmen für gemeinnützige Aktionen ein und spenden Geld an Hilfsprojekte – so auch die Sparda-Bank West mit Sitz in Düsseldorf. In ihrem Geschäftsgebiet, welches sich hauptsächlich auf Nordrhein-Westfalen und den Nordwesten Niedersachsens konzentriert, unterstützte die Bank Tafeln mit einer Spende in Höhe von 63.000 Euro. Davon gehen 55.500 Euro an den Landesverband der Tafeln im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die restlichen 7500 Euro kommen hingegen Tafeln in Niedersachsen und Bremen zugute.

Mit ihrer Spende möchte die Sparda-Bank West vor allem den laufenden Geschäftsbetrieb der Tafeln unterstützen, der vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten und Mieten vermehrt auf finanzielle Unterstützungen angewiesen ist.

Arbeit und Bedeutung der Tafeln wird wertgeschätzt

Andreas Lösing, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank West, Dominik Schlarmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Hermann-Josef Simonis überreichten einen symbolischen Scheck an die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln in Nordrhein-Westfalen, Petra Jung und ihre Kollegen. Bereits zum zweiten Mal in Folge hat die Bank in der Weihnachtszeit der gemeinnützigen Organisation eine Spende zugutekommen lassen.

„Das Team der Tafel setzt sich mit beeindruckendem Engagement für ihre Kundinnen und Kunden ein. Das unterstützen wir als Genossenschaftsbank, die sich seit jeher den Menschen in ihrer Umgebung verpflichtet fühlt, wieder sehr gern“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Lösing.

Für Petra Jung ist die Spende eine große Hilfe und Wertschätzung der Arbeit der Tafeln. Alleine in diesem Jahr stieg die Zahl der Menschen, die die Tafel nutzen, in Nordrhein-Westfalen von 350.000 auf 600.000. Lebensmittelspenden sind gleichzeitig rückläufig, was zur Folge hat, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hilfsorganisation immer weitere Wege zurücklegen müssen, um Spenden einzusammeln. „Diese Entwicklung lässt die Treibstoffkosten steigen. Aber auch die Energiekosten zum Unterhalt der Ausgabestellen und die Mieten sind weiter angewachsen. Daher freuen wir uns sehr über die großzügige Unterstützung der Sparda-Bank West“, sagt Petra Jung zum Erhalt der weihnachtlichen Spende.