Düsseldorf

Feuer in Düsseldorf-Angermund: Lagerhalle brennt lichterloh – wichtige Bahnstrecke gesperrt

10. Januar 2023

In Düsseldorf-Angermund ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle und Schreinerei ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, der Bahnverkehr ist eingeschränkt.