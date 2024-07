Nettetal: Polizei nimmt gesuchten Mann an der Grenze fest

Die Bundespolizei hat seit dem 7. Juni 2024 temporäre Grenzkontrollen an allen Schengengrenzen eingeführt. Diese Maßnahme wurde von der Bundesministerin des Innern und für Heimat aufgrund der EURO 2024 angeordnet. Am 11. Juli 2024 um 13.45 Uhr wurde ein 38-jähriger Pole bei der Einreise am ehemaligen Grenzübergang Schwanenhaus in Nettetal kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er in Polen wegen Eigentumsdelikten gesucht wird.

Der Mann stand unter einem Auslieferungshaftbefehl aufgrund einer Verurteilung zu einem Jahr Haft wegen Einbruchdiebstahls. Nach der Festnahme wurde er zur weiteren Bearbeitung in das Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Die Bundespolizei hat nach Absprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf beschlossen, den Verhafteten am folgenden Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Krefeld vorzuführen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.