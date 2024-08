Wer regelmäßig mit den Straßen- und U-Bahnen in Düsseldorf unterwegs ist, muss sich künftig auf Einschränkungen einstellen. So wird die die Gumbertstraße in Höhe der Straße Am Krahnap wegen Gleisbauarbeiten gesperrt. Was Fahrgäste der Rheinbahn jetzt beachten müssen, erfahrt ihr hier.

Wann findet die Sperrung statt?

Die Streckensperrung startet am Freitag, den 9. August, ab 22 Uhr und soll voraussichtlich bis Montag, den 12. August, um 4 Uhr morgens anhalten.

Welche Auswirkungen haben die Gleisarbeiten auf den Bahnbetrieb?

Von den Sperrungen betroffen sind die U-Bahnlinie U75 sowie die Straßenbahnlinie 701.

Bahnen der Stadtbahnline U75 enden in Richtung Eller bereits an der Haltestelle Lierenfeld Betriebshof. Dort wenden sie und fahren dann wieder zurück nach Neuss. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen Lierenfeld Betriebshof und Vennhauser Allee sind Busse statt Bahnen im Einsatz, welche Fahrgäste an ihr Ziel bringen. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den bestehenden Stadtbahn-Haltestellen oder einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.

Die Bahnen der Linie 701 fahren in Richtung Eller hingegen nur zwischen den Haltestellen DOME/Am Hülserhof und Oberbilk S und von dort weiter zur Haltestelle Lierenfeld Betriebshof Süd. Dort können Fahrgäste auf die Ersatzbusse umsteigen. In der Gegenrichtung, aus Eller kommend, fahren die Ersatzbusse bis zur Haltestelle Oberbilk S, wo die Fahrgäste in Bahnen umsteigen können Die Ersatzbusse halten in der Regel an den bestehenden Straßenbahn-Haltestellen oder einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Die Haltestelle Am Stufstock muss für die Ersatzbusse in Richtung Eller entfallen. Fahrgäste sollen stattdessen die Haltestelle Schlesische Straße nutzen. Die Haltestelle Am Stufstock in Richtung DOME/Am Hülserhof befindet sich an einer Ersatzhaltestelle auf der Straße Am Stufstock in Höhe der Hausnummer 22.

Was muss ich als Autofahrer beachten?

Auch Autofahrer sind von den Gleisarbeiten betroffen. So wird die Gumbertstraße zwischen der Anhalter Straße und der Robertstraße gesperrt. Die Einmündung der Straße Am Krahnap in die Gumbertstraße ist ebenfalls gesperrt. Die Rheinbahn bittet Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren. Umleitungen sind laut dem Verkehrsunternehmen ausgeschildert.