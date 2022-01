Gitta Banko: Das ist der Style der bekannten Influencerin

Die Leidenschaft für Mode hat Gitta Banko praktisch in die Wiege gelegt bekommen: Als Tochter einer Modeboutique-Besitzerin verbrachte die gebürtige Ungarin viel Zeit in Showrooms. Heute lebt sie in Mönchengladbach und begeistert mit ihrem Style Fashionistas in aller Welt. Wir zeigen euch ihren Look:

Nach einer erfolgreichen Karriere als international gefragtes Model ist Gitta Banko seit 2015 in der Welt der Influencer unterwegs. Gitta Bankos Instagram-Account folgen mehr als 630.000 Follower. Der Style von Gitta Banko findet sich in diversen internationalen Modemagazinen wie Vogue oder Elle wieder. Gitta Banko bringt jetzt ihre eigene Modekollektion auf den Markt. Foto: Dominik Brands Zeitlos, feminin und lässig: Gitta Bankos eigene Strick-Kollektion besteht aus 16 hochwertigen Einzelteilen. Foto: Streetstyleshooters Die Kollektion soll ein unkomplizierter täglicher Begleiter für die Kundinnen sein. Foto: Streetstyleshooters Preislich liegt die neue Strick-Kollektion bei ca. 129 bis 539 Euro. Foto: Streetstyleshooters Foto: Dominik Brands

Die sympathische Unternehmerin hat gerade ihre eigene Modelinie auf den Markt gebracht. Im Interview mit Tonight News erzählt Gitta mehr zu dem neuen Label – und verrät außerdem auch ihre Lieblingsorte in Düsseldorf!