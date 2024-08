Gesuchter Mann in Neuss verhaftet – Liste seiner Taten schockiert

Am Samstagabend wurde ein 44-jähriger Mann im Neusser Hauptbahnhof festgenommen. Der Vorfall ereignete sich um 18.55 Uhr, als der Mann im Bahnhof randalierte. Bei der Überprüfung seiner Personalien durch die Bundespolizisten stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Aufgrund von Meldungen aufmerksamer Reisender konnte die Bundespolizei den randalierenden Mann schnell lokalisieren. Die Identitätsfeststellung brachte den bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ans Licht, der sofort vollstreckt wurde.

Gefährliche Körperverletzung im Neusser Hauptbahnhof

Der Beschuldigte ist deutschen Ursprungs und wurde wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung gesucht. Am 21. Januar versuchte er, zwei Personen mit einem Schraubendreher zu verletzen, was jedoch misslang. Ein weiterer Vorfall wurde am 30. Mai registriert, bei dem er eine Frau schwer verletzte, indem er ihr die Augen in die Augenhöhlen drückte.

Das Amtsgericht Düsseldorf verhängte Untersuchungshaft aufgrund der hohen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der Festgenommene wurde am darauffolgenden Montag einem Haftrichter vorgeführt, der die Haft bestätigte.

