Geldautomat in Düsseldorf gesprengt: Polizei sucht Täter

Am frühen Samstagmorgen (13. Juli 2024) sprengten Unbekannte gegen 2.25 Uhr einen Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftsgebäude auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht intensiv nach den flüchtigen Tätern. Ein Hubschrauber wurde zur Unterstützung eingesetzt und Spezialisten der Kriminalpolizei waren vor Ort, um Spuren zu sichern. Einige Bewohner des Gebäudes mussten wegen der Gefahrensituation vorübergehend evakuiert werden, jedoch gab es keine Verletzten.

Zeugen berichteten von einer Explosion in der Bankfiliale an der Bahnhofstraße. Drei Verdächtige sollen kurz nach dem Vorfall mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Bundesstraße 8 geflohen sein. Die Polizei hat daraufhin eine Großfahndung eingeleitet. Glücklicherweise wurde durch die Explosion die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden.

Großfahndung nach Bankautomaten-Sprengung

Die evakuierten Anwohner konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung, um die flüchtigen Täter schnellstmöglich zu fassen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.