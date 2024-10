Jessica berichtet über das lokale Geschehen in Düsseldorf und NRW.

Für Open-Air-Konzerte in Düsseldorf: Hier soll eine Eventfläche für 80.000 Besucher entstehen

16. Oktober 2024

Konzert-Liebhaber aufgepasst! An der Messe Düsseldorf soll schon bald eine Event-Fläche für Open-Air-Konzerte entstehen. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier.