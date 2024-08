Berichtet über lokales Leben in Düsseldorf und NRW.

Für 12,8 Millionen Euro: In Düsseldorf steht das teuerste Zuhause NRWs

28. August 2024

Es ist bekannt, dass der Immobilienmarkt in Düsseldorf alles andere als ein Schnapper bezeichnet werden kann. Eine Analyse des Portals "Immowelt" beweist wieder mal, was an der Sache wirklich dran ist.