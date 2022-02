Frühstück in Düsseldorf: Die besten Cafés für süßes und herzhaftes Brunchen

Bekanntlicherweise soll man frühstücken wie ein König – und mit unseren zehn Lieblingsläden für Frühstück und Brunch in Düsseldorf gelingt das garantiert! Von fruchtigen Bowls bis hin zu deftigen französischen Gerichten ist alles dabei. Wir stellen euch das Café Buur, Greentrees, die Spoerl Fabrik und viele weitere Locations für das perfekte Frühstück in Düsseldorf vor.

Frühstück in Düsseldorf: Birdie & Co.

Birdie & Co. gibt es gleich drei Mal in Düsseldorf – und durch den eigenen Lieferservice sogar bequem für Zuhause. Von herzhaftem bis zu süßen Frühstücks- und Brunch-Angeboten finden Liebhaber des gesunden Essens hier alles, was das Herz begehrt. Dazu gehören Acai-Bowls ebenso wie Suppen, belegte Bagels und frisch gebackene Bananenbrote. Auch selbstgemachte kaltgepresste Säfte in sämtlichen Gemüse- und Obst-Variationen könnt ihr in einem der drei Frühstücksläden in Düsseldorf schlürfen oder bequem nach Hause bestellen.

Birdie & Co. Adressen und Öffnungszeiten:

Marc-Chagall-Straße 10, 40477 Düsseldorf (Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr // Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr)

Bagelstraße 13, 40479 Düsseldorf (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr // Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Mittelstraße 6, 40213 Düsseldorf (Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr // Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr)

Frühstück in Düsseldorf: Nooij Dutch Deli

Frühstück im holländischen Style von 10 bis 16 Uhr klingt nach einem guten Plan fürs Brunchen am Wochenende? Das gibts in der alten Straßenbahndepothalle im heutigen Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Dabei bietet Nooij Dutch Deli sämtliche Frühstücks-Gerichte von Poffertjes über vielfältig belegte Landbrote bis hin zu Bacon Breakfast Burgern.

Nooij Dutch Deli Adresse:

Erkrather Straße 30, 40233 Düsseldorf

Nooij Dutch Deli Öffnungszeiten:

Dienstag und Mittwoch von 10 bis 18 Uhr

Donnerstag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr

Sonntag von 10 bis 21 Uhr

Frühstück in Düsseldorf: Oma Erika

Oma Erika ist eine echte Institution fürs Frühstücks in Düsseldorf. Hier könnt ihr bei Sonnenschein und leckerem Kaffee ideal das bunte Treiben von Flingern von der großen Terrasse aus genießen. Das Frühstücks- und Brunch-Angebot von Oma Erika in Düsseldorf ist eher klassisch: Neben Fruchtsalat könnt ihr euch verschiedene Brötchen, Bagels und Kuchen genehmigen.

Oma Erika Adresse:

Hermannstraße 34b, 40233 Düsseldorf

Oma Erika Öffnungszeiten:

Täglich von 9.30 bis 18 Uhr

Frühstück in Düsseldorf: Covent Garden Coffee House

Stammkunden des Covent Garden Coffee House in Düsseldorf nennen den Frühstücksladen auch liebevoll ihr „zweites Zuhause“ und schwören auf den Cappuccino als den besten der ganzen Stadt. In dem Café in Düsseldorf könnt ihr euch Paninis so belegen lassen, wie ihr mögt. Auch hausgemachte Kuchen und frischen Obstsalat zählen zu dem vielseitigen Frühstücks-Angebot vom Covent Garden Coffee House.

Covent Garden Coffee House Adresse:

Bilker Allee 126, 40217 Düsseldorf

Covent Garden Coffee House Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 7 bis 17.30 Uhr

Samstag und Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr

Frühstück in Düsseldorf: Greentrees

Getreu dem Motto „treat your body like a temple“ stammen viele Produkte der beiden Greentrees-Standorte in Düsseldorf aus eigener Produktion. Dass das Konzept zwar „made in Düsseldorf“, aber mit australischen Wurzeln ist, erkennen Frühstücks-Liebhaber sofort an der Speisekarte: In dem Laden für Frühstück, Brunch und Lunch gibt es diverse Bowls, Smoothies und Säfte. Doch auch warmes Frühstück, wie Matcha Pancakes oder Salate, Wraps und Sandwiches gibt es in den beiden Greentrees-Filialen in Derendorf und Unterbilk.

Jedoch gilt für Fans des „All Day Breakfast“-Konzepts Vorsicht, denn wirklich früh und wirklich lange hat der Frühstücksladen in Düsseldorf nicht geöffnet:

Greentrees Adressen und Öffnungszeiten:

Münsterstraße 149, 40476 Düsseldorf (Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr // Freitag von 10 bis 14 Uhr // Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr)

Lorettostraße 54, 40219 Düsseldorf (Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr // Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr)

Frühstück in Düsseldorf: Les Halles St. Honoré

Wer Les Halles St. Honoré in Düsseldorf Pempelfort besucht, bekommt neben einem leckeren Frühstück auch ein echtes Kurzurlaub-Feeling dazu. Denn im Anschluss an das Frühstück, das ihr zwischen 10 und 13 Uhr in dem Düsseldorfer Laden verputzen könnt, gibt es in der integrierten Markthalle allerlei Feinkost-Spezialitäten zu erwerben. Wer Abwechslung von deutscher Brotkunst benötigt, wird sich besonders über das frische, französische Gebäck von Les Halles St. Honoré freuen.

Les Halles St. Honoré Adresse:

Nordstraße 31, 40477 Düsseldorf

Les Halles St. Honoré Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag von 10 bis 23 Uhr

Frühstück in Düsseldorf: Spoerl Fabrik

Wer Frühstück und Brunch liebt, dessen Herz wird die Spoerl Fabrik in Düsseldorf Pempelfort höher schlagen lassen. Besonders beliebt sind vor allem das Käse- und das Fischerfrühstück, das ihr euch bequem zu zweit teilen könnt. Auch die Location der Spoerl Fabrik ist ein echtes Industrie-Highlight und an Atmosphäre und Instastory-Potenzial kaum zu überbieten.

Spoerl Fabrik Adresse:

Tußmannstraße 70, 40477 Düsseldorf

Spoerl Fabrik Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag von 10 bis 0 Uhr

Sonntag von 10 bis 22 Uhr

Frühstück in Düsseldorf: Frida

Ab 15 Uhr ist das Frida in Düsseldorf Bilk eigentlich eine Tapasbar, doch zwischen 10 und 15 Uhr kommen Liebhaber eines deftigen Frühstücks hier auf ihre Kosten. Dafür sorgen deftige Brunch-Optionen, wie das allseits beliebte Shakshuka oder „Diegos Frühstück“ mit Chorizo, Manchego und Co., aber auch süße Pancakes. Viele der Gerichte auf der Frühstückskarte vom Frida könnt ihr außerdem vegetarisch oder vegan bestellen.

Frida Adresse:

Bilker Allee 4, 40219 Düsseldorf

Frida Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 10 bis 0 Uhr

Freitag und Samstag von 10 bis 1 Uhr

Sonntag von 10 bis 0 Uhr

Frühstück in Düsseldorf: Café Buur

Das Café Buur auf der Friedrichstraße in Düsseldorf ist wohl einer der angesagtesten Frühstücksläden schlechthin. Kein Wunder, schließlich bietet das Konzept zahlreiche ausgefallene Gerichte – dazu gehört sogar Cookie Dough, also Keksteig! Doch auch herzhafte Frühstücksgerichte mit Ei, Sucuk, Hummus und Oliven könnt ihr im Café Buur schlemmen. Neben echten Sünden, wie Waffeln mit einer fetten Ladung Schokolade und Erdbeeren, gibt es für diejenige unter euch, die auf die Linie achten wollen, auch gesunde Bowls.

Café Buur Adresse:

Friedrichstraße 120, 40217 Düsseldorf

Café Buur Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr

Frühstück in Düsseldorf: Copenhagen Coffee Lab & Bakery

Zwar könnte der Name des beliebten Düsseldorfer Cafés „Copenhagen Coffee Lab & Bakery“ eben solches anmuten, jedoch gibt es in den drei Standorten der beliebten Kette auch italienische Spezialitäten. Dazu gehören diverse Focaccia-Variationen und mit Schinken belegte Ciabattas. Doch auch fluffig leckere Zimtschnecken, knusprige Brote und Brötchen und Kuchen warten in dem Café und Frühstücksladen auf euch. Und wenn ihr gerade schon einmal in dem Düsseldorfer Café zu Besuch seid, könnt ihr euch für die heimische Kaffeemaschine mit leckeren Bohnen ausstatten.

Copenhagen Coffee Lab & Bakery Adressen und Öffnungszeiten:

Berliner Allee 29, 40212 Düsseldorf (Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr // Samstag von 8.30 bis 18 Uhr // Sonntag von 8.30 bis 19 Uhr)

Carlsplatz 20-21, 40213 Düsseldorf (Täglich von 8 bis 18 Uhr)

Luegallee 136, 40545 Düsseldorf (Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr // Sonntag von 9 bis 17 Uhr)

