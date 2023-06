Fronleichnam 2023: So wird das Wetter in Düsseldorf am langen Wochenende

Radtour, Wanderung oder einfach ein Besuch im Biergarten: Das planen viele Düsseldorfer an Fronleichnam 2023. Doch spielt das Wetter am Donnerstag überhaupt mit? Wir haben für euch bei Dominik Jung nachgefragt.

Der Meteorologe von wetter.net empfiehlt Düsseldorfern und Rheinländern Ausflüge in die Natur am Donnerstag, 8. Juni, tendenziell auf den Vormittag zu legen. „Wir starten sonnig und trocken in den Tag, aber ab Nachmittag kann es zu Schauern und Gewittern im gesamten Rheinland kommen“, so der Experte. Und weiter: „Da rudelt es in der feuchten, warmen Luftmasse.“

Die gute Nachricht: Ab Freitag soll es wettertechnisch schon wieder bergauf gehen. Meteorologen rechnen mit 29 Grad und Sonne satt! Jung: Sowohl Freitag als auch Samstag und Sonntag erwarten wir jeweils 16 Sonnenstunden und bis zu 30 Grad.“ Am Wochenende lohnt es sich also, eins von Düsseldorfs schönsten Freibädern oder einen nahe gelegenen Badesee aufzusuchen.

Und: Auch in der kommenden Woche soll es sommerlich warm bleiben. Jung: „Die Temperaturen sinken maximal auf 25 Grad.“

Fronleichnam 2023: Wetter in Düsseldorf im Überblick