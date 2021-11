Fresh Music Live tritt jetzt im Riva auf

Jahrelang brachte die Band Fresh Music Live die Rudas Studios mit ihren legendären After-Work-Konzerten dienstags zum Kochen. Nun kehren die Musiker zurück in den Medienhafen und begleiten die Dinner-Gäste im Riva.

Ab dem 16. November gibt es im Restaurant jeden Dienstag ab 19 Uhr ein Akustik-Konzert in stimmungsvoller Atmosphäre. Zur Abwechslung zeigt sich die Band als Unplugged-Trio mit Ramona Nerra als Gastgeberin und wechselnden Acts – darunter auch Nico Gomez, Daniel Hall oder Chris Brow.

Neben ihrer Bekanntheit aus der Düsseldorfer Party-Szene konnte die Band auch internationale Erfolge verbuchen. So spielte Fresh Music Live beispielsweise schon im Deutschen Haus bei den Olympischen Spielen in London. Außerdem begleitet die Band schon seit über 13 Jahren die „The Voice of Germany/Live in Concert“-Tour.

Der Eintritt ins Riva ist für die Besucher des Restaurants frei. Es empfiehlt sich, frühzeitig zu reservieren: Entweder per E-Mail an [email protected] oder per Tel.: 0211/91315471.