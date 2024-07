Die olympischen Sommerspiele 2024 stehen in den Startlöchern: Ab Freitag (26. Juli) finden im Rahmen der Sportveranstaltung bis zum 11. August täglich Wettkämpfe in Paris statt. Während der Spiele feiert das deutsche Team traditionell seine Teilnahme und Erfolge im Deutschen Haus der französischen Hauptstadt.

Dieses wird nun erstmals um eine Fanzone mit Public Viewing erweitert. Ein vergleichbares Konzept dürften Düssseldorfer bereits von der EM 2024 kennen. Auch hier gab es zahlreiche Fanmeilen in der City und Altstadt, wo Gleichgesinnte das Fußballevent verfolgen konnten. Nach ähnlichem Vorbild wird nun auch das Rugbystadion Jean Bouin zum olympischen Party-Hotspot, an welchem niemand Geringeres als die Düsseldorfer Kultband „Fresh Music Live“ für beste Stimmung und durchtanzte Nächte sorgen wird.

Das erwartet Fans bei den Auftritten von „Fresh Music Live“

Bekannt ist die Band für ihre legendären Live-Performances, starke Stimmen und fetten Sounds. Düsseldorfer konnten sich von den Performances der Gruppe auf der erst kürzlich stattgefundenen Rheinkirmes selbst ein Bild machen – zum Beispiel am 13. Juli im Schlösser-Zelt, oder bei ihrem Auftritt am 18. Juli im Kürzer-Zelt.

Für die Crew geht es nun musikalisch weiter: So wird sie täglich vom 28. Juli bis zum 9. August 2024 die Bühne der Pariser Fanzone rocken. Dabei können sich Athleten genauso wie Fans auf einen Mix aus Pop, Rock, Soul und Funk in Festival-Atmosphäre freuen.

Als Support-Act der Deutschen Olympiamannschaft hatte die Band aus dem Rheinland bereits bei den Olympischen Spielen 2012 in London das Deutsche Haus zum Tanzen gebracht. In diesem Jahr wird die Show von einem neuen Visual-Konzept der Band begleitet, das den Auftritt mit Live- und Effekt-Kameras um eine digitale Perspektive erweitert. Die neuen Visuals verpassen der Show dadurch einen neuen Anstrich und kommen als beeindruckende Live-Inszenierung erstmalig in Paris auf die Bühne.

Live übertragen wird die Eröffnung der Olympischen Spiele im Innenhof vom Düsseldorfer Rathaus am Freitag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr: Alles Wissenswerte zum Frankreichfest in Düsseldorf fassen wir hier zusammen!

Pariser Rugbystadion wird zur deutschen Fanzone

Der als Deutsches Haus bekannte Hospitality-Bereich für das deutsche Team findet sich erstmals in einem Stadion, konkret in der Rugby-Arena Jean Bouin in direkter Nachbarschaft zum Prinzenpark und zum Stade Roland Garros, wo mehrere Wettkämpfe stattfinden. Zwischen dem 26. Juli und 11. August lädt der Treffpunkt für Athleten und Olympia-Gäste täglich von 16 bis 2 Uhr zu einem bunten Programm ein.

Die Fanzone ist während der Olympischen Spiele immer von 14 bis 22 Uhr geöffnet und bietet neben „Fresh Music Live“ an mehreren Tagen musikalische Highlights deutscher Künstler von Clueso über Revolverheld bis Tim Bendzko. Weitere Infos zu Programm und Tickets gibt es hier.