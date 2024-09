Fortuna Düsseldorf trifft heute auf Köln: Polizei im Großeinsatz

Zur Zweitligabegegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln am heutigen Samstag, den 21. September um 13 Uhr, wird die Bundespolizei die Sicherheit während der An- und Abreise über den Bahnverkehr intensivieren.

Es wird erwartet, dass etwa 54.000 Zuschauer das Spiel besuchen, wobei schätzungsweise 5000 Heimfans und 4000 Gastfans den Düsseldorfer Hauptbahnhof nutzen werden, um zur Merkur-Spiel-Arena zu gelangen. Aufgrund des hohen Reiseaufkommens wird die Bundespolizei an Bahnhöfen, Haltepunkten und in den Zügen präsent sein, um mögliche Gefahren abzuwehren.

Die Gästefans werden über den S-Bahn-Haltepunkt Düsseldorf Flughafen Fernbahnhof an- und abreisen. In Köln stehen zur Entlastung zwei Züge auf Gleis 1 bereit. Der erste Entlastungszug wird um 9.36 Uhr bereitgestellt und verlässt den Bahnhof um 9.54 Uhr. Der zweite Zug ist um 10.07 Uhr bereit und startet um 10.21 Uhr. Shuttlebusse werden die Fans vom Haltepunkt in Düsseldorf direkt zum Stadion befördern.

Auch Einsatzkräfte anderer Polizeibehörden sind zur Unterstützung dabei. Sie werden nicht nur im Bereich der Arena, sondern auch in der Altstadt und an weiteren Orten in Düsseldorf präsent sein. Die Polizei macht zudem darauf aufmerksam, dass es während der An- und Abreise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Es werden entsprechende Maßnahmen zur Verkehrssteuerung getroffen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.