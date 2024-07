Das neue Ausweichtrikot der Fortuna steht fest: Am Samstag (20. Juli) präsentierte der Düsseldorfer Fußballverein das Design für die kommende Zweitliga-Saison. Dieses ist in seiner Gestaltung an die Trikots der späten 80er- und frühen 90er-Jahre angelehnt. Damals liefen vor allem die Keeper der Fußballmannschaft in knalligen Farben auf. „Dabei spielte die Farbe Lila immer wieder eine wichtige Rolle“, heißt es in einer Pressemitteilung der 95er.

Da wundert es kaum, dass das aktuelle Ausweichtrikot im lila Retrodesign und mit pinken Highlights daher kommt. Entworfen wurde das neue Gewand zusammen mit Adidas und 11 Teamsports. „Dabei passen sich auch das F95-Logo sowie die Logos der Partner Targobank und Metro dem farblichen Stil an. Im Nacken ist der Schriftzug ‚Fortuna95‘ zu sehen, auf der Rückseite ‚Düsseldorf'“, heißt es weiter. Daneben ist das Trikot vollständig aus recyceltem Polyester gefertigt. In unserer Bildergalerie könnt ihr euch das Fußballgewand in seiner vollen Pracht genauer anschauen.

Neues Design größtenteils positiv aufgenommen

In den sozialen Medien kommt das neue Design derweil gut bei den Fans der Fußballmannschaft an. So wurde das Ankündigungs-Reel (Kurzvideo) auf dem Instagram-Account der Fortuna binnen weniger Stunden bereits mehr als 80.000 Mal aufgerufen und über 3000 Mal „geliked“. Auch in der Kommentarsektion unter dem Video lassen sich größtenteils positive Beiträge finden. So kommentieret der Influencer und Podcaster Dennis Wolter das Trikot mit einem „Geil, Geil, Geil“. Ähnlich fällt auch die Reaktion seines Bruders Bennis aus. „Alter Falter!!!“, schreibt dieser.

Weniger prominente Instagram-Nutzer sind von der Aufmachung ebenfalls sehr angetan. „Bestes Trikot dieses Jahr“, schreibt beispielsweise ein User. Eine andere Nutzerin ergänzt: „Bestes Ausweichtrikot jemals.“ Selbstverständlich bleibt auch der ein oder andere Vergleich mit dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft nicht aus, schließlich trug diese während EM bei Auswärtsspielen ein Shirt in ähnlicher Farbgebung. „Da will wohl jemand den Hype des Nationaltrikots mitnehmen“, heißt es unter anderem.

Neues Ausweichtrikot ab sofort erhältlich

Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, gibt es selbstverständlich auch Fortuna-Fans, die nicht mit der neuen Aufmachung einhergehen. „Ist für mich persönlich jetzt nichts von den Farben her“, so ein Kommentarschreiber. „Knallt aber gut rein, hat Tradition und wird sicherlich vielen gefallen, ähnlich wie das pink-lila DFB-Trikot. Ich bleib allerdings beim Heimtrikot!“.

Wer sich selbst im Schmuckstück kleiden will oder das neue Ausweichtrikot seiner Sammlung hinzufügen will, erhält es ab sofort im Online-Shop sowie in den Fortuna-Fanshops zum Preis von 89,95 Euro für Herren (S-3XL) und Damen (XS-XL) sowie 69,95 Euro für Kinder (128-164).