Vier Mal in der Saison 2024/25 heißt es in der Merkur Spiel-Arena „Eintritt frei“: Wenn der Hamburger SV (8. Spieltag), die SV Elversberg (13. Spieltag), der SV Darmstadt (18. Spieltag) und Aufsteiger Preußen Münster (28. Spieltag) in Düsseldorf gastieren, können sich Fußballfans auf ein besonderes Erlebnis freuen. Die Aktion „Fortuna für Alle“, die im April 2023 vorgestellt wurde, geht in die nächste Runde.

350.000 Ticketanfragen und 20 Prozent mehr Dauerkarten

Die Bilanz des ersten Jahres „Fortuna für alle“ ist überwältigend. Das Angebot wurde um das Fünffache übertroffen, 70 Prozent der neuen Gäste waren zuvor selten oder nie im Stadion. „Wir gewinnen neue Zielgruppen, vor allem junge Menschen und Personen, die sich einen Stadionbesuch sonst nicht leisten können“, freut sich Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst in einer Vereinsmitteilung.

Doch der Erfolg zeigt sich nicht nur in vollen Stadien und strahlenden Gesichtern. Trotz der Freispiele stiegen die Ticketing-Einnahmen um 28 Prozent, 19 Prozent mehr Dauerkarten wurden verkauft. Auch Sponsoring (45 Prozent Plus) und Merchandising (44 Prozent Plus) verzeichnen deutliche Zuwächse. „Fortuna für alle“ beflügelt den Verein auf allen Ebenen. „Ohne ‚Fortuna für alle‘ wären diese Zahlen nicht denkbar gewesen“, resümiert Jobst.

Mit „Fortuna für alle“ in die Zukunft

Die Zeichen für die Zukunft stehen gut. Der Verein, der den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation unglücklich verpasste, befindet sich klar auf Wachstumskurs. Die Mitgliederzahl stieg um 20 Prozent auf über 33.000. „Fortuna für alle“ ist mehr als ein Konzept – es ist die gelebte Philosophie eines Vereins, der seine Wurzeln in der Stadt und seinen Fans im Herzen trägt.

Freudige Nachrichten für Fortuna-Fans, denn diese mussten zuletzt einen herben Rückschlag über sich ergehen lassen. Wir erinnern uns zurück: Fortuna Düsseldorf wollte am Montag, dem 27. Mai 2024, nach zwei Jahren in die Bundesliga zurück, doch aus dem Traum tausender Fans wurde nichts – Bochum schaffte die Sensation und gewann das Relegationsspiel im Elfmeterschießen.

Das sind die Freispiele 2024/25

In der Saison 2024/25 wird es vier Freispiele geben. „Die Anzahl ist eine Balance aus unserem Anspruch, möglichst vielen Menschen Zugang zu unseren Spielen zu ermöglichen und gleichzeitig einen Kader auf den Platz zu bringen, der konkurrenzfähig ist“, so Jobst. Bei der Auswahl der Partien möchte der Club auf der einen Seite neue und alte Fans mit attraktiven Gegnern (zurück)gewinnen und auf der anderen Seite dem Wunsch der Anhänger nachkommen, Spiele gegen Mannschaften auszuwählen, die weniger Zuschauer anlocken. Diesem Vorgehen stimmten über die Hälfte der Fans zu, so der Verein in der Mitteilung.

Das führt zu folgender Auswahl an Freispielen: