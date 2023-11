Schlag gegen Plagiatsmafia: Zoll Düsseldorf stellt mehr als 1000 gefälschte Luxusuhren sicher

Am Düsseldorfer Flughafen ist dem Zoll ein Schlag gegen Fälscher gelungen: Wie das Hauptzollamt der NRW-Landeshauptstadt berichtet, wurden bei einer Kontrolle einer Warensendung mehr als 1300 gefälschte Luxusuhren festgestellt. Die Uhren, alles Plagiate namhafter Hersteller, stammten von einem chinesischen Versender und kamen ursprünglich von Südkorea über Dubai nach Düsseldorf und sollten von hier aus ihren Weg in die Niederlande fortsetzen.

Als der Zoll die Pakete, die mit „Haarglätter“ angemeldet waren, öffneten, fanden sie zunächst zahlreiche Billigwaren vor. In einem der Kartons stießen sie jedoch auf mehrere Pakete mit Uhren, bei denen die Beamten aufgrund der einfachen Verpackung und des ungewöhnlichen Transportweges von Fälschungen ausgingen, heißt es weiter. In einer näheren Prüfung konnte der Verdacht bestätigt werden. Insgesamt 1.381 gefälschte Uhren konnten so nach Angabe des Zollamts festgestellt werden.

Zudem sollen die Uhren in 144 einzelne Packstücke verpackt gewesen sein, welche bereits mit deutschen Versandlabeln mit Versender und Empfänger in Deutschland versehen waren. „Dieses sogenannte ‚Remailing System‘ wird genutzt, um die tatsächliche Herkunft von Waren zu verschleiern und Kontrollen durch den Zoll oder andere Stellen zu umgehen“, erklärt der Zoll. Die gefälschten Uhren wurden noch vor Ort von den Beamten sichergestellt und werden im Anschluss an das laufende Verfahren vernichtet.