Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am Donnerstagmorgen, dem 17.10.2024, einen 28-jährigen syrischen Staatsbürger. Dieser plante, nach Erbil im Irak zu reisen. Bei der Kontrolle kam heraus, dass gegen ihn seit Juni ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Betruges vorlag. Der Haftbefehl wurde erlassen, nachdem der Mann im Oktober 2023 verurteilt worden war und seitdem flüchtig erschien.

Der in Mülheim an der Ruhr ansässige Mann konnte dennoch seinen Flug antreten, nachdem er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro bei der Bundespolizei beglichen hatte. Durch die Zahlung konnte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen abwenden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.