Flughafen Düsseldorf: Mann will in die Türkei reisen – Festnahme

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf führte am Montagabend, den 12. August 2024, eine Kontrolle durch. Ein türkischer Staatsangehöriger, der nach Izmir ausreisen wollte, wurde dabei überprüft. Es zeigte sich, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte diesen im August 2023 wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in beträchtlicher Menge und Beihilfe zum Handel mit diesen erlassen. Nachdem der Mann, der bereits im Januar 2019 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden war, seiner Strafantrittsmeldung nicht nachgekommen war, setzte die Polizei ihn auf die Fahndungsliste.

