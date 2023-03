Flughafen Düsseldorf: International gesuchter Drogenhändler läuft Polizei in die Arme

Am Mittwochmorgen (01. März) stellten Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf (NRW) im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Hurghada/Ägypten einen 50-jährigen Polen fest, nach dem international gefahndet wurde. Die polnischen Behörden hatten gegen den Mann im Oktober 2022 einen europäischen Haftbefehl wegen Rauschgiftkriminalität erlassen – laut diesem drohen dem Angeklagten insgesamt 32 Jahre Haft.

Nun vollstreckte die deutsche Bundespolizei den Haftbefehl gegen den in Emmerich am Rhein lebenden Mann. Die Justizbehörden arbeiten an seiner Auslieferung nach Polen.