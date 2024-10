Winterflucht ab Flughafen Düsseldorf: 5 Reiseziele mit Sonnengarantie

Der Sommer ist vorbei, und es wird allmählich kälter in Deutschland. Für Sonnenanbeter ist das die perfekte Zeit, den nächsten Urlaub zu buchen. Der Flughafen Düsseldorf bietet zahlreiche Reiseziele an, wo ihr euch auch im Winter noch sonnen und im Meer baden könnt.

Von High-End-Luxus in den Vereinigten Arabischen Emiraten bis hin zu einem Strand- und Tauch-Urlaub in Ägypten ist alles dabei. Wir haben euch die besten Reiseziele zusammengefasst.

Dubai: Der Hotspot der Vereinigten Arabischen Emirate

Vom Flughafen Düsseldorf nach Dubai? Das bietet sich vor allem im Winter an! Zu dieser Jahreszeit ist es garantiert sonnig, und ihr könnt mit Temperaturen zwischen 20 bis 30 Grad rechnen. Das gilt nicht nur für die Außen-, sondern auch für die Wassertemperatur. Möchtet ihr in Dubai Urlaub machen, lohnt sich ein Preisvergleich. Dann findet ihr in der Regel günstige Angebote und erhaltet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

In Dubai gibt es viel zu entdecken: Vom knapp 830 Meter hohen Burj Khalifa könnt ihr die imposante Stadt von ganz oben betrachten. Auch die Wasserspiele sind ein echtes Highlight. Zudem gibt es zahlreiche Shoppingmalls: Die Dubai Mall lockt Besucher beispielsweise mit knapp 1200 Geschäften, wo für jeden etwas dabei ist. Der Direktflug vom Düsseldorfer Flughafen nach Dubai dauert etwa 6,5 Stunden.

Abu Dhabi: Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate

Abu Dhabi liegt ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und ist mit dem Auto etwas über eine Stunde von Dubai entfernt. Das Klima ist hier identisch, weshalb ihr selbst im Winter mit mit Temperaturen von über 20 Grad rechnen könnt. Eine besonders beliebte Sehenswürdigkeit in Abu Dhabi ist die Sheikh Zayed Moschee. Sie bietet Zugang für Gäste aller Religionen und, und fällt durch ihr imposantes Bauwerk schon aus der Ferne auf.

Die Moschee ist ein Meisterwerk islamischen Architektur – sowohl von innen, als auch von außen. Der Eintritt sowie die Gruppenführungen sind kostenlos. Auch sonst könnt ihr in Abu Dhabi günstig Urlaub machen, wenn ihr Preise vergleicht. Vom Flughafen Düsseldorf dauert es mit einem Direktflug 6,5 Stunden, bis ihr im sonnigen Abu Dhabi seid.

Fuerteventura: Die beliebte spanische Insel

Vom Düsseldorfer Flughafen nach Fuerteventura kommt ihr in etwa 4,5 Stunden. Die spanische Insel lockt Touristen vor allem in den Wintermonaten an. Zu dieser Zeit liegen die Tagestemperaturen zwischen 20 und 25 Grad, sodass ihr euch am Strand bräunen und im Atlantik schwimmen könnt.

Neben dem türkisblauen Wasser und den langen, weißen Sandstränden, besticht Fuerteventura durch atemberaubende Vulkanlandschaften. Zu den Highlights der kanarischen Insel gehört auch die kleine Stadt Corralejo. Sie ist bekannt für ihren Nationalpark, wo ihr idyllische Dünenlandschaften vorfindet. Das Beste: Ihr bekommt eine Reise vom Düsseldorfer Flughafen auf die beliebte Insel zu einem erschwinglichen Preis.

Hurghada: Einer der besten Badeorte Ägyptens

Wer vom Flughafen Düsseldorf nach Ägypten fliegt, hat die Qual der Wahl: Der Airport bietet Flüge nach Kairo, Hurghada, Luxor, Marsa Alam und Sharm El Sheikh. Besonders beliebt im Winter ist allerdings Hurghada. Hier herrscht ein ganzjährig heißes und trockenes Klima. Im Dezember könnt ihr beispielsweise mit Temperaturen von bis zu 24 Grad und acht Sonnenstunden rechnen.

Die Insel ist bekannt für ihre weißen Sandstrände und faszinierende Unterwasserwelten. Sie ist nicht nur perfekt geeignet zum Sonne tanken und relaxen, sondern auch für das Tauchen und Schnorcheln. Vom Düsseldorfer Flughafen bis zum beliebten Reiseziel Hurghada fliegt ihr etwa 5 Stunden.

Boa Vista: Die beliebte Insel der Kapverden

Unter den zahlreichen Flugzielen vom Flughafen Düsseldorf befindet sich Boa Vista. Die kapverdische Insel bietet euch Sonnengarantie im Winter. Hier herrschen von November bis Februar noch über 20 Grad Celsius.

Boa Vista auf den Kapverden bietet wunderschöne Sandstrände und atemberaubende Wüstenlandschaften. Hier könnt zahlreiche Wassersportarten ausprobieren. Wer die Innenstadt erkunden möchte, kann beispielsweise Sal Rei ansteuern. Hier gibt es Geschäfte, Restaurants und Bars. Zudem könnt ihr einige faszinierende architektonische Sehenswürdigkeiten entdecken. Der schnellste Flug vom Düsseldorfer Flughafen nach Kap Verde dauert etwa 6,5 Stunden.

Von Düsseldorf in den Urlaub: Das solltet ihr vor eurer Reise wissen

Bevor ihr vom Düsseldorfer Flughafen in den Urlaub fliegt, solltet ihr euch über die aktuellen Einreisebestimmungen informieren. Reise- und Sicherheitshinweise findet ihr auf der Webseite des Auswertigen Amts. Hier erfahrt ihr, welche Reiseziele am sichersten sind, und welche Risiken beachtet werden müssen.