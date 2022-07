Flughafen Düsseldorf: Auf diese Warteschlangen müssen sich Reisende in den Sommerferien einstellen

Zu Beginn der Sommerferien kam es am Flughafen Düsseldorf zu Problemen bei der Gepäckabfertigung, an den Sicherheitschecks und zu allem Überfluss fielen viele Flüge aus. Den Reisenden wurde viel Geduld und Nervenstärke abverlangt. Auch weiterhin müssen sich Flugreisende auf lange Wartezeiten und Probleme mit der Gepäckabfertigung einstellen. Fotos zur Situation am Airport Düsseldorf seht ihr hier:

Zu Beginn der Sommerferien gab es viel Chaos am Flughafen Düsseldorf. dpa Es bilden sich teilweise Schlangen von mehreren hundert Metern. dpa Die Terminals sind manches Mal überfüllt und das Personal heillos überlastet. dpa Wer in den Sommerferien in den Urlaub fliegen möchte, muss auf jeden Fall viel Geduld mitbringen. dpa Die Reisenden müssen teils stundenlang ausharren. dpa Denn nicht nur an den Terminals ist viel los. dpa Auch an den Sicherheitschecks stauen sich viele Urlauber. dpa Kommen dann noch ausgefallene Flüge hinzu, wird es erst recht unübersichtlich. dpa Entspannt kann daher nur sein, wer rechtzeitig am Flughafen und auf alles vorbereitet ist. dpa Andernfalls sind lange Schlangen die Folge. dpa Auch die Halle des Flughafens ist an manchen Tagen überfüllt. dpa Immer mit der Hoffnung, dass der Flug nicht ausfällt. dpa Auch für Kinder ist es eine Geduldsprobe und das eine oder andere Mal sicher eine Qual. dpa

