Flughafen Düsseldorf: Diese neuen Highlights bringt der Winterflugplan

Kaum sind die Herbstferien in NRW vorbei, steht auch schon der neue Flugplan für den Winter 2024/2025 am Düsseldorfer Flughafen. Viele Sommerstrecken bleiben dieses Mal bestehen, der Airport nimmt aber auch neue Ziele hinzu und verstärkt seine Frequenzen auf besonders gefragten Strecken. Auf welche Reiseziele ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr hier.

Über 120 Ziele stehen jetzt im Programm

Während der Wintermonate können Reisende aus über 120 Zielen in 49 Ländern wählen, die von rund 50 Fluggesellschaften angeflogen werden. Die Bandbreite reicht dabei von winterlichen Urlaubsorten im Norden Europas bis hin zu sonnigen Destinationen im fernen Süden. Ein Großteil der Reiseziele wird dabei von Eurowings angeflogen. So bringt euch die Airline an insgesamt 75 Flughäfen.

„Ob Geschäftsreise oder Winterurlaub – der Düsseldorfer Airport bietet seinen Gästen eine breite Auswahl an Zielen. Wir freuen uns, dass unsere Airline-Partner mit einem vielseitigen Streckenangebot und einigen zusätzlichen Verbindungen für attraktive Reisemöglichkeiten sorgen“, so Dr. Hennig Pfisterer, Leiter der Avitation am Flughafen Düsseldorf.

Düsseldorfer Flughafen: Das sind die Highlights des Winterflugplans

Die spannesten Reiserouten haben wir hier für euch im Überblick:

Abu Dhabi: Drei wöchentliche Flüge mit Ethihad Airways in der Boeing 787-9. Die Verbindung bleibt auch im Sommerflugplan für 2025 bestehen. Ab dem 1. Oktober 2025 wird die Strecke täglich bedient.

Drei wöchentliche Flüge mit Ethihad Airways in der Boeing 787-9. Die Verbindung bleibt auch im Sommerflugplan für 2025 bestehen. Ab dem 1. Oktober 2025 wird die Strecke täglich bedient. Dubai: Zweimal täglich mit Golf-Airlines in der Boeing 777-333 und dem Airbus 380.

Zweimal täglich mit Golf-Airlines in der Boeing 777-333 und dem Airbus 380. Doha: Elf wöchentliche Flüge mit der Boeing 787. Hier besteht unter anderem Anschluss an Ziele wie Bangkok, Delhi, Singapur, Kapstadt und Melbourne.

Elf wöchentliche Flüge mit der Boeing 787. Hier besteht unter anderem Anschluss an Ziele wie Bangkok, Delhi, Singapur, Kapstadt und Melbourne. Litauen: Zwei wöchentliche Flüge von Air Baltic, das Ziel bleibt ganzjährig im Programm.

Zwei wöchentliche Flüge von Air Baltic, das Ziel bleibt ganzjährig im Programm (mehr dazu hier). Riga: Fünf wöchentliche Flüge mit Air Baltic.

Fünf wöchentliche Flüge mit Air Baltic. Lanzerote: Fünfmal pro Woche von Eurowings und dreimal pro Woche von Condor.

Fünfmal pro Woche von Eurowings und dreimal pro Woche von Condor. Rovaniemi (Nordfinnland): Fünfmal pro Woche von Eurowings.

Fünfmal pro Woche von Eurowings. Ivalo (Nordfinnland): Zweimal wöchentlich von Eurowings.

Zweimal wöchentlich von Eurowings. Tromsö (Norwegen): Dreimal wöchentlich von Eurowings.

Dreimal wöchentlich von Eurowings. Kopenhagen: Täglich von Eurowings.

Täglich von Eurowings. Stockholm: Bis zu sechsmal die Woche von Eurowings.

Bis zu sechsmal die Woche von Eurowings. Göteborg: Fünfmal pro Woche von Eurowings.

Fünfmal pro Woche von Eurowings. Oslo: Täglich ein- bis zweimal von Norwegian und Scandinavian Airlines.

Täglich ein- bis zweimal von Norwegian und Scandinavian Airlines. Istanbul: 28 Flüge pro Woche von Turkisch Airlines.

28 Flüge pro Woche von Turkisch Airlines. Barcelona: Zwölfmal pro Woche von Vueling.

Zwölfmal pro Woche von Vueling. London: 60-mal pro Woche von British Airways und Eurowings.

60-mal pro Woche von British Airways und Eurowings. Madeira: Dreimal pro Woche von Condor.

Dreimal pro Woche von Condor. Hurghada: Sechsmal pro Woche von Eurowings, fünf Verbindungen die Woche von Air Cairo sowie vier mit Corendon Airlines Europe.

Die beliebtesten Reiseziele vom Düsseldorfer Flughafen im Winter

Zu den Top Drei der gefragtesten Reiseziele im Winter zählen laut dem Düsseldorfer Flughafen die Kanaren, Mallorca sowie Antalya. Eurowings, Condor, TUIfly und Corendon Airlines Europe bieten daher zusammen je nach Woche bis zu 60 Flüge nach Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura und Lanzerote an. Die Baleareninsel folgt mit 24 Abflügen pro Woche.

Nach Antalya starten SunExpress, Pegasus, und Freebird Airlines im Schnitt mit ebenfalls mehr als 20-mal wöchentlich in den kommenden Monaten.